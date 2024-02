Damjan Djokovic nu renunţă la titlu! Ce a spus despre avansul FCSB-ului şi despre lupta din campionat cu fosta sa echipă - Antena Sport

Reclamă

Mijlocaşul croat nu este mulţumit de jocul său în primele două partide oficiale la Rapid. El a precizat că unul dintre motive este că nu a evoluat prea mult înainte de pauza competiţională.

„La ce pretenţii are clubul nu poţi să spui că ai linişte. Aici trebuie să ai o presiune pozitivă, ambiţie. Încet-încet mă adaptez la Rapid. Ar fi frumos să fiu campion cu Rapid, dar e un drum lung. Nu sunt mulţumit de prestaţiile mele în aceste prime partide. Ştiu că se poate mai bine. Însă vin după nişte luni în care nu am jucat şi mi-am ieşit din ritm. În plus, am ajuns destul de târziu în cantonament, deci sunt lucruri care se adună. E nevoie de timp, pentru că de exemplu în prima partidă am fost cinci jucători noi pe teren”, a precizat Djokovic.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia Oţelul Galaţi, sâmbătă, de la ora 20:00, pe Stadionul Giuleşti, într-o partidă contând pentru etapa a 24-a a Ligii 1.

Noi critici pentru Damjan Djokovic, jucătorul transferat de Rapid de la FCSB. Mijlocaşul giuleştenilor a evoluat în al doilea său meci oficial pentru Rapid şi nu a rupt nici acum gura târgului.

Ovidiu Herea, fost jucător al Rapidului, a subliniat că se aşteaptă mai mult de la Damjan Djokovic. Croatul are 4 titluri de campion al României cu CFR Cluj.

„Rapidiştii au pierdut mijlocul terenului. Nu au fost primii la minge. De la Djokovic se aşteaptă multe. Lui Djokovic îi dau nota 5 cu indulgenţă aşa, să zic. Să nu fiu rău. O notă de 5 pentru că Rapidul a câştigat. Hassani? La fel, tot 5. În afară de şutul din prima repriză a contribuit la primul gol. Eu nu văd sa aibă calităţi de un jucător de bandă. Nu e peste Funsho! Hassani nu cred că ar putea să îl scoată pe Funsho din primul 11. Burmaz are o calitate foarte importantă, ajunge în punctul de a finaliza cu lejeritate. Şi meciul trecut la fel. Mi se pare un jucător bun. La următorul meci, Cristiano Bergodi cred că e nevoit să inceapă cu el”, a declarat Ovidiu Herea pentru orangesport.ro.

