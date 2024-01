Damjan Djokovic, sfat savuros pentru Horaţiu Moldovan: "Să plece şi fără bagaje!" Ce a spus şi Cristiano Bergodi - Antena Sport

Reclamă

„(Ce l-ai sfătui pe Horaţiu Moldovan să facă? Se vorbeşte despre transferul lui la Betis sau Celtic) Nu răspund la zvonuri, până nu pleacă cineva… dacă oricare jucător primeşte o ofertă dintr-o ţară ca şi Spania, de exemplu, îl sfătuiască să se ducă cât mai repede posibil la aeroport. Şi fără bagaje!”, a transmis Damjan Djokovic, la conferinţa de presă.

Şi Cristiano Bergodi a oferit declaraţii despre o posibilă plecare a lui Horaţiu Moldovan. Antrenorul italian l-a sfătuit pe portarul naţionalei să rămână la Rapid, până la finalul sezonului.

De asemenea, Bergodi a mai transmis faptul că va transfera imediat un nou portar la Rapid, în cazul în care Horaţiu Moldovan va pleca în această iarnă.

„Până când nu semnează cu o altă echipă, cât timp nu e nimic oficial, eu nu ştiu ce pot să spun. Rămâne portarul nostru şi va juca. După vom vedea. Probabil suntem şi în căutarea unui portar, în eventualitatea în care va pleca Horaţiu. Nu e listă de aşteptare, ne-am uitat, am căutat cu scoutingul, cu tot. Vom vedea după, dacă se întâmplă ca Horaţiu să plece.

Moral el stă bine. Nu are niciun fel de problemă. Ştie că probabil are ceva, dar profesional trebuie să arate. E portarul naţionalei României, nu se poate face de râs, să îi scadă concentrarea. Am vorbit cu el, mi-a dat senzaţia că e bine.

Eu l-am sfătuit să rămână aici, i-am zis că îmi doresc să rămână aici. E important pentru el să joace pentru titlu şi pentru naţională. Cunoaşte şi campionatul, în afară nu se ştie niciodată. Eu l-am sfătuit pentru a face un Campionat European important… după poate pleca într-o ţară importantă. Ăsta e sfatul meu”, a transmis şi Cristiano Bergodi. Dan Şucu, anunţ ferm despre plecarea lui Horaţiu Moldovan. Răsturnare de situaţie Dan Şucu a venit cu un anunţ ferm despre plecarea lui Horaţiu Moldovan de la Rapid. Chiar dacă au apărut zvonuri că există un acord cu Betis şi că portarul este aşteptat la vizita medicală, patronul giuleştenilor neagă. Milionarul român a ţinut să precizeze că spaniolii nu au informat clubul Rapid că s-ar fi ajuns la o înţelegere. „Clubul nu are nicio notificare din partea lui Betis. Nu am mai vorbit cu nimeni din club de vreo două ore, dar cred că aş fi ştiut… mi-ar fi spus colegii. Ei nu au ce să se înţeleagă cu noi, pe noi nu ne pot decât informa asupra faptului că s-au înţeles cu jucătorul şi că sunt dispuşi să plătească clauza. Nu au ce să negocieze cu noi. Dacă se înţelegeau, probabil că ar fi comunicat imediat„, a declarat Dan Şucu în exclusivitate pentru AS.ro.

