"Mergem la Mondial?" Răspunsul lui Gabi Tamaş după tragerea la sorţi a preliminariilor World Cup! Ce a spus despre grupa României - Antena Sport

„(n.r: despre grupa României) Excelentă. Mai bine de atât nici că se putea. Nici nu înţeleg cum am putut să cădem în asemenea grupă.

Avem şanse mari, ne batem cu Austria, care nu e de speriat, dar mi se pare, în momentul de faţă, o echipă peste noi. Însă şi jucătorii noştri au făcut un salt valoric, au acumulat experienţă, deci putem să ne batem de la egal la egal şi cu Austria.

Bosnia va fi un arbitru în această luptă. Nu o văd pe Bosnia să pună probleme, cu toate că Bosnia am auzit că a adus mulţi jucători tineri la echipa naţională. S-ar putea să facă şi ei un salt valoric, dar din ce am văzut. Am văzut toate meciurile, am văzut şi Bosnia, nu e o echipă peste noi. Eu zic că în momentul ăsta noi suntem peste ei”, a declarat Victor Piţurcă.

Ce cotă are România la câștigarea grupei din preliminariile World Cup 2026

România nu este favorită să câștige Grupa H, având o cotă de 3,25. Bookmakerii au cotat-o pe Austria cu 1,65, pentru clasarea pe primul loc la finalul preliminariilor, astfel că naționala lui Ralf Rangnick este favorită să se califice la turneul final mondial.

Bosnia se află pe locul trei, cu o cotă de 6,00 la câștigarea Grupei H. Cipru, de cealaltă parte, are o cotă de 50.00 pentru a se clasa pe primul loc la finalul preliminariilor, în timp ce San Marino a fost cotată de specialiști cu 500.

Specialiștii au stabilit cotele și pentru câștigarea turneului final. România are o cotă de 500, Austria de 100 la cucerirea trofeului, în timp ce Cipru are o cotă de 5000.

Programul României în preliminariile World Cup 2026

În primul meci din preliminarii, România va întâlni Bosnia, pe 21 martie, de la ora 21:45. Trei zile mai târziu, „tricolorii” vor înfrunta San Marino, în deplasare, notează frf.ro.

Duelurile cu Austria se vor disputa pe 7 iunie şi pe 12 octombrie. Primul duel cu austriecii se va disputa în deplasare.

