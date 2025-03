Dan Nistor şi Sabău, contre după Farul - U Cluj 1-1: "Nu mai există presiune!" / "Nu faci față la presiune, faci altă meserie" - Antena Sport

Dan Nistor şi Sabău, contre după Farul - U Cluj 1-1 | Profimedia Dan Nistor şi Ioan Ovidiu Sabău s-au contrat în declaraţii la finalul partidei cu Farul. Nistor a spus că nu mai trebuie să existe presiune la echipă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ De cealaltă parte, Sabău a spus că presiunea face parte din fotbal şi că este deranjat de o astfel de gândire. Universitatea Cluj a terminat la egalitate în deplasarea de la Farul, scor 1-1. Dan Nistor şi Sabău, contre după Farul – U Cluj 1-1 „Păcat că am făcut acea greşeală, execuţia lui Alibec a fost senzaţională. Acum trebuie să fim atenţi, acum nu mai avem niciun fel de presiune. Trebuie să facem jocul nostru pe care îl ştim, nu avem nimic de pierdut. nu ştiu de ce este această teamă. Trebuie să ne bucurăm de fotbal. Atâta timp cât te califici în playoff, e normal să fie aşteptări. Sunt nerăbdător să le înfrunt pe toate. Sper ca cel mai bun va câştiga şi să fim noi. La noi trebuie să dispară presiunea. Acum noi trebuie să ne distrăm, să jucăm din plăcere. Dacă pierdem, noi trebuie să jucăm fotbal„, a spus Dan Nistor la digisport.ro. Sabău a venit imediat cu replica pentru Dan Nistor. Reclamă

„Am avut situaţii în prima repriză când mai puteam să înscriem. Când am făcut bine şi am avut ritm şi prospeţime am pus în dificultate adversarul. Cu mai mult curaj în careu puteam să majorăm rezultatul. În a doua repriză au venit peste noi. Ştiu să vină peste tine, te pun în dificultate. Anumiţi jucători, când sunt lăsaţi, ca Alibec, din jumătate de ocazie marchează. Trebuia să avem mai mult curaj. Mă deranjează că nu ai nimic de pierdut. Să nu ne ascundem de joc. Să avem încredere, să jucăm. A doua repriză nu am mai avut răbadarea so să dăm soluţii la omul cu mingea. Trebuia să ăi alergăm. Pierzi poziţia în teren, faci greşeli. Puteam să pierdem şi jocul. Am arătat mai bine ca la meciul cu Botoşani.

Nu faci față la presiune, faci altă meserie. Putem mai mult, sunt jucători care trebuie să aibă mai multă încredere. Nu cred că este o problemă că se mulțumesc cu ce au făcut. Ne dorim mai mult, la fel și suporterii. Așteptările sunt altele. În prima repriză mi-a plăcut cum am arătat, așa trebuie să arate ”U” Cluj.

(n.r. aveți un obiectiv în play-off?) Depinde de noi, cât de mult arată că-și doresc să joace la un alt nivel. Avem foarte mulți fani, sunt meciuri adevărate. Ca jucător pot să crești în astfel de meciuri. Ne-am fixat un obiectiv să terminăm în primele 3, ar fi o performanță deosebită”, a mai spus Sabău.

