Dan Petrescu, devastat după înfrângerea cu U Cluj: "Nu îmi vine să cred"! Ce a spus despre Louis Munteanu, care a debutat la CFR - Antena Sport

Dan Petrescu, devastat după înfrângerea cu U Cluj: "Nu îmi vine să cred"! Dan Petrescu, în timpul unui meci / Hepta Dan Petrescu e devastat după înfrângerea cu U Cluj. Antrenorul lui CFR Cluj a susţinut, după derby-ul Clujului, că un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil. Dan Petrescu a subliniat că obiectivul este calificarea în grupele Conference League, aşa că, momentan, CFR Cluj trebuie să sacrifice partidele din campionat. Dan Petrescu, devastat după înfrângerea cu U Cluj: „Nu îmi vine să cred"! Ce a spus despre Louis Munteanu, care a debutat la CFR Dan Petrescu l-a trimis în teren din primul minut pe Louis Munteanu, care abia a ajuns la Cluj. În minutul 70 l-a înlocuit pe Munteanu cu Daniel Bîrligea. Petrescu a punctat că Louis Munteanu nu e încă pregătit fizic. "E clar, când schimbi 10 jucători, se vede. Nu fac asta că e o regulă. Ați văzut, singurul jucător care a jucat și în Europa, și azi, s-a rupt. Asta e Europa.

Trebuie să sacrificăm meciurile din campionat. Cred că am jucat bine 40 de minute, am dominat, a fost o echipă pe teren. La pauză, am vorbit doar despre faze fixe, au egalat din fază fixă, apoi penalty.

Am avut niște ocazii incredibile la 3-2. Cred că un scor egal era normal. Am și jucat în 10 vreo 15 minute și tot am avut ocazii. Ăsta e prețul când schimbi mult.

„Munteanu, Postolachi nu au meciuri în picioare”

Se fac multe mutări, jucători care au venit în timpul campionatului. Ce pot să zic? Mie chiar nu îmi vine să cred că e rezultatul ăsta, la ce a fost pe teren.

Mă interesează să câştige CFR Cluj. Rezultatele astea ne-au dat peste cap. Am pierdut un jucător, sper să nu fie mai mulţi. Europa e foarte importantă pentru noi, încercăm să ne revenim. Şi Steaua (n.r: FCSB) a început rău, şi Craiova. Nu e uşor. Pentru Craiova, care a ieşit (n.r.: din Europa), o să fie mai bine. Trebuie să lucrez mult la moralul jucătorilor. Munteanu, Postolachi nu au meciuri în picioare. (n.r.: despre meciul cu Maccabi Petah Tikvs) Sperăm să arătăm mai bine, nu pot să zic nimic. Va fi deplasare, nu jucăm acasă. Mâine avem antrenament, miercuri, o deplasare grea, iar jucăm, iar venim duminică. Nu avem ce face. Din păcate, am pierdut un jucător. Europa e foarte importantă pentru club, pentru noi, e foarte important să ajungem în grupe”, a declarat Dan Petrescu pentru digisport.ro după CFR Cluj – U Cluj 2-3. Ioan Ovidiu Sabău, cu picioarele pe pământ după victoria cu CFR Cluj: „Încă nu am realizat nimic” Ioan Ovidiu Sabău a fost cu picioarele pe pământ după victoria cu CFR Cluj. Antrenorul de la U Cluj nu s-a ferit de cuvinte, la interviu.

Duelul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu scorul de 2-3. Partida din Gruia a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

„Sunt foarte fericit pentru suporteri. De mult așteptau această victorie. Le dedic lor această victorie. Știu ce au însemnat înfrângerile pentru ei, mi-am dorit să nu îi mai dezamăgim.

Îi felicit pe jucători, am reușit să revenim. Ceva parcă s-a deblocat și am reușit să ajungem la poartă în prima repriză. În a doua repriză, cu emoții mari. Înscrii, iei gol, iar înscrii, dar sunt foarte mulțumit.

Deocamdată nu am realizat nimic, dar un astfel de joc a fost foarte important pentru noi.

E o descătușare, după atât timp a venit rândul nostru. Am arătat destul de bine. CFR e o echipă tare, trebuie să joci fără greșeală.

Avem și noi potențialul nostru. Când vom fi toți la un nivel bun, cred că vom avea un cuvânt de spus în Liga 1.

Avem un lot bun, cu jucători care au un caracter frumos, se antrenează foarte bine. E o plăcere să îi antrenezi. Eu sper să avem în continuare această stare de spirit, nu am realizat încă nimic. Trebuie să fim umili, modești, să muncim foarte mult”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la digisport.ro.

