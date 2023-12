Dan Şucu a anunţat lovitura de proporţii pe piaţa transferurilor: "Îmi iese un milion de euro din buzunar!" - Antena Sport

Mingea este la domnul Lucescu. O să vreau să ne întâlnim și zilele următoare, probabil după sărbători. Ar fi absolut fantastic ca un uriaș în al fotbalului, precum Mircea Lucescu să vină lângă proiectul Rapid.

Repet, sub orice formă ar dori domnia sa. Nu are sens să discutăm despre expertiza lui Mircea Lucescu, nu are sens să discutăm despre acest om care reprezintă esența. Mircea Lucescu este esența fotbalului”, a declarat Dan Şucu, conform fanatik.ro.