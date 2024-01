Dan Şucu, după ce Adi Mutu s-a înţeles cu CFR Cluj: "Am început să fim foarte legați de CFR. Chiar vorbeam cu colaboratorii mei" - Antena Sport

Sunt experienţele pe care le-am căutat şi se întâmplă. Important este ca totul să fie bine, dar din ce ştiu avem condiţii, lot. Avem totul să facem treabă bună. Şi asta vreau să se întâmple.

La astfel de echipe va fi tot timpul presiune. Ştiu la ce mă înham, nu este niciun fel de problemă. Acestea sunt experienţele pe care le-am căutat de când m-am apucat de antrenorat. Avem condiţii, avem lot să facem treabă bună. Obiectivele trebuie să le discut acum. Nu trebuie să am obiectiv titlul pentru că CFR Cluj e o echipă care se bate an de an pentru primul loc.

Titlul e inclus în pachet. În playoff se va juca campionatul. Trebuie să încercăm să recuperăm cât mai multe puncte din diferenţa asta. Cred că va fi contractul undeva la 2 ani şi jumătate. Atât am vorbit. Nu durata e importantă, trebuie să facem treabă. Nu amestecăm relaţia de prietenie cu cea profesională. E o presiune mai mare că mi-e şi prieten. Nu am fost şocat că a pierdut CFR la Botoşani„, a spus Adrian Mutu, pentru sursa citată anterior.