Adrian Mutu a confirmat că va fi noul antrenor de la CFR Cluj: "Negocierile au durat 5 minute. Vrem să ne batem la titlu!" - Antena Sport

Nu este un moment simplu, aşa este. Dacă acum s-a ivit ocazia… CFR Cluj are o singură opţiune dacă vrea titlul, să câştige fiecare meci. Ştiu la ce mă înham şi nu e niciun fel de problemă.

Sunt experienţele pe care le-am căutat şi se întâmplă. Important este ca totul să fie bine, dar din ce ştiu avem condiţii, lot. Avem totul să facem treabă bună. Şi asta vreau să se întâmple.

La astfel de echipe va fi tot timpul presiune. Ştiu la ce mă înham, nu este niciun fel de problemă. Acestea sunt experienţele pe care le-am căutat de când m-am apucat de antrenorat. Avem condiţii, avem lot să facem treabă bună. Obiectivele trebuie să le discut acum. Nu trebuie să am obiectiv titlul pentru că CFR Cluj e o echipă care se bate an de an pentru primul loc.

Titlul e inclus în pachet. În playoff se va juca campionatul. Trebuie să încercăm să recuperăm cât mai multe puncte din diferenţa asta. Cred că va fi contractul undeva la 2 ani şi jumătate. Atât am vorbit. Nu durata e importantă, trebuie să facem treabă. Nu amestecăm relaţia de prietenie cu cea profesională. E o presiune mai mare că mi-e şi prieten. Nu am fost şocat că a pierdut CFR la Botoşani„, a spus Adrian Mutu la fanatik.ro.

Salariu uriaş pentru Adrian Mutu, la CFR Cluj! Obiectivul setat de Neluţu Varga

Neluţu Varga a pregătit un salariu uriaş pentru Adrian Mutu, la CFR Cluj. Patronul feroviarilor îl doreşte de mult timp pe „Briliant” la echipă, iar antrenorul care a împlinit recent 45 de ani îi va lua locul lui Andrea Mandorlini.

Rămas fără echipă după despărţirea de Neftchi Baku, Adi Mutu a ajuns deja la Cluj, urmând să fie prezentat în timpul zilei de luni la noul său club. Conform fanatik.ro, Adi Mutu şi stafful său vor avea un salariu de 35.000 de euro pe lună. La Rapid, echipa lăsată pentru Neftchi Baku, el primea lunar 12.000 de euro. Mutu va semna cu CFR Cluj un contract valabil pe un an şi jumătate, cu opţiune de prelungire pe încă o stagiune. Obiectivul lui Varga e clar: unul dintre primele două locuri în Liga 1 şi calificarea în grupele europene. Mihai Stoica a făcut o dezvăluire uimitoare despre situația de la CFR Cluj. Oficialul celor de la FCSB a vorbit despre demiterea lui Andrea Mandorlini, dar și despre decizia lui Neluțu Varga, de a-l aduce la echipă pe Adrian Mutu. Patronul celor de la CFR Cluj a anunțat că îl va da afară pe Andrea Mandorlini la finalul partidei cu FC Botoșani. Decizia acestuia vine în contextul în care echipa din Gruia a fost învinsă de „lanterna roșie” cu scorul de 0-1. „Speram la un egal între Botoşani şi CFR. Victoria celor de la Botoşani mă uimeşte. Totuşi, în momentul în care l-au sunat pe Bogdan Andone, am zis aici în emisiune că îl cunosc foarte bine şi că e un antrenor foarte bun. Ştie să pregătească un meci cu o echipă cu preţenţii cum e CFR Cluj. Nu mă gândeam că pot câştiga, nici nu credeam că pot înscrie, la cât de organizată e CFR. Mă surprinde că a bătut Botoşani, dar nu mă surprinde demiterea lui Mandorlini. Vorbeam cu apropiaţii şi ştiam că e clar faptul că Adrian Mutu va fi acolo noul antrenor. Nici nu se terminase meciul. Şi daca egala pe final CFR, tot ăsta era deznodământul. Cei de la CFR nu ştiu dacă s-au plâns de arbitraj, dar aveau motive să o facă”, a spus Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro. Reclamă

