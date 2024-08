Dan Şucu i-a găsit înlocuitor lui Albion Rrahmani! Rapid l-a ofertat pe "călăul" Universităţii Craiova, care are cifre uriaşe - Antena Sport

Dan Şucu i-a găsit înlocuitor lui Albion Rrahmani! Rapid l-a ofertat pe "călăul" Universităţii Craiova, care are cifre uriaşe Dan Şucu, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Dan Şucu i-a găsit înlocuitor lui Albion Rrahmani. Atacantul kosovar a plecat de la Rapid în urmă cu câteva zile. El s-a transferat la Sparta Praga, iar cehii au plătit pentru aducerea sa suma de 5 milioane de euro. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Imediat, conducerea celor de la Rapid a început să îi caute un înlocuitor pe măsură, iar Dan Şucu şi Victor Angelescu au început deja negocierile cu un atacant format de Juventus. Dan Şucu i-a găsit înlocuitor lui Albion Rrahmani! Rapid l-a ofertat pe „călăul” Universităţii Craiova, care are cifre uriaşe Potrivit prosport.ro, Arnel Jakupovic este ţinta giuleştenilor în acest moment. În acest moment, el se află sub contract cu Maribor, echipă care a cerut deja 1 milion de euro pentru austriac în negocierile cu Rapid. În vârstă de 26 de ani, Arnel Jakupovic a fost format şi de Juventus. La seniori, el a mai evoluat pentru echipe precum Sturm Graz, Empoli şi NK Domzale, înainte de a ajunge la Maribor. El a fost unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la Maribor în dubla cu Universitatea Craiova din turul 2 preliminar Conference League. El a marcat în ambele partide pentru Maribor, fiind introdus de fiecare dată în a doua repriză. Reclamă

Pe lângă cele două goluri din dubla cu Universitatea Craiova, Arnel Jakupovic este şi golgheterul din Slovenia în acest început de sezon. În 4 meciuri disputate în campionat, el a marcat deja 5 goluri. Potrivit transfermarkt.com, el este cotat la 1 milion de euro, exact suma cerută de Maribor pentru transferul acestuia.

Albion Rrahmani, mesaj emoţionant pentru fanii Rapidului, după transferul la Sparta Praga

Albion Rrahmani a avut un mesaj emoţionant pentru fanii Rapidului, după transferul la Sparta Praga. Atacantul kosovar va părăsi Giuleştiul, iar cehii vor plăti 5 milioane de euro pentru transferul acestuia.

„După un an minunat împreună, este timpul să ne luăm la revedere. Când am ajuns în Giulești, am văzut și am simțit ce club uimitor este Rapid, cu fani uimitori, și mi-am promis că voi da 100% în fiecare meci pentru a-i face fericiți pe suporteri.

Într-un an cu multe provocări, am avut și multe momente grozave împreună. Voi fi mereu un fan al Rapidului, care a devenit casa mea. Întotdeauna voi fi recunoscător că am făcut parte din această echipă. Voi fi mereu recunoscător oamenilor din club pentru că au avut încredere în mine și au fost alături de mine în cele mai grele momente ale mele aici, când a contat cel mai mult. Dragi rapidiști, până data viitoare când ne vom revedea, vă doresc mult succes. Al vostru, Albion. Hai, Rapid!”, a scris Albion Rrahmani, pe contul său de Instagram.

