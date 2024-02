Dan Şucu plăteşte 400.000 de euro pentru Cătălin Vulturar, dar nu îl păstrează la Rapid. Îl trimite la o altă echipă din Liga 1 - Antena Sport

”Eu am fost foarte mulțumit de el. Lecce l-a cumpărat de la UTA cu vreo 300.000 de euro când era doar un adolescent, ceea ce arată că era încă de atunci privit ca un tânăr cu un potențial mare. E mijlocaș defensiv sau număr 8. L-am folosit în ambele poziții. Are o educație foarte bună, are o capacitate de efort foarte mare, e un recuperator foarte bun și e un tip inteligent, se încadrează ușor în sistem. Am fost foarte mulțumit de el, de Corbu și de Grameni, mijlocașii pe care i-am folosit.

La Lecce era căpitan la Primavera, deci are și calitati de lider. Rapid urmărește, cu transferul acesta, politica pe care a avut-o deja CFR, pe care o are și Craiova, o are și FCSB. Despre Hagi nu mai vorbesc, ca el are tinerii lui!”, a declarat Daniel Pancu pentru Fanatik.