Dan Şucu preia încă un club! Anunţul momentului în fotbalul românesc - Antena Sport

Dan Şucu, la Genova - Profimedia Images Dan Şucu va prelua un al treilea club, după Rapid şi Genoa. Anunţul a fost făcut de Mihail Marian, directorul executiv al giuleştenilor. Clubul va fi cel mai probabil de pe alt continent şi poate mai mic decât Rapid, susţine oficialul feroviarilor. „Avem mare încredere în Ionuț Voicu, a preluat funcția de delegat într-o primă fază, iar anul trecut a primit sarcini noi, vizavi de jucătorii noi, de perspectivă, cei pe care noi îi avem împrumutați în România. Dan Şucu mai preia un club, pe lângă Rapid şi Genoa Dacă o să apară și al 3-lea club în proprietatea familiei Șucu – ceea ce e probabil -, atunci munca lui Ionuț va deveni un departament în sine. (O să apară și al 3-lea club?!). Dacă vorbești de ideea de multi-club… (Trebuie să fie minimum 3) Da. Probabil că în timp, în funcție de cum o să meargă situația în Italia, o să apară și al 3-lea club, într-un campionat sub cel din România. Nu știu dacă va fi tot european. Pentru că noi lucrăm pe mai multe planuri, e planul sportiv, pe de-o parte, dar e și planul comercial, unde te uiți la accesibilitatea forței de muncă, la impozitare. (Din ce spui, înțeleg că Dan Șucu ar prelua un club din Asia sau Africa). E posibil. Toate modelele consacrate de multi-club se împart pe mai multe continente. În același timp, toate modelele consacrate au deja o vechime", a spus Mihail Marian, citat de gsp.ro.

Miliardarul Ion Ţiriac, sfat preţios pentru Dan Şucu

Ion Ţiriac a avut un sfat preţios pentru Dan Şucu, după ce patronul Rapidului a ajuns acţionar majoritar şi la Genoa. Omul de afaceri a plătit 40 de milioane de euro pentru a deţine 77% dintre acţiunile clubului din Serie A. Şucu ar avea o avere de 300 de milioane de euro.

„Nu mă pricep… şi dacă nu mă pricep nu aş şti ce să vă răspund. Pe domnul Şucu îl cunosc că vinde mobilă. Îl cunosc că este un foarte foarte rudimentar jucător de tenis. L-am văzut jucând tenis şi am plecat imediat după aceea. Probabil că joacă mult mai bine fotbal, iar dacă joacă mult mai bine fotbal şi cunoaşte mult mai mult despre fotbal decât despre tenis.

Îl felicit că a avut acest curaj. Sigur că da, există cluburi… spun că Real Madrid nu are preţ, asta spune preşedintele… că oricât i-ar da, nu are preţ. Acum dumnealui în Italia. Înţeleg că şi Rapidul este al dumnealui. Sper să nu lase mobila pentru fotbal că ajunge repede în faliment. Dar îl felicit pentru că are curajul să facă asemenea paşi„, a declarat Ion Ţiriac.

