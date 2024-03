Dan Şucu, răspuns pentru Gigi Becali după ce patronul FCSB şi-a distrus un om din staff din cauza lui Krasniqi: "La noi e invers" - Antena Sport

„Pe Krasniqi trebuia să-l iau eu, dar am vorbit cu cineva din staff şi mi-a zis că nu joacă la CFR… Mi-au spus mie oamenii că nu joacă la CFR, că nu are unde să joace la noi, că joacă în locul lui Coman, că nu are cum… Nu mă mai iau după nimeni când vreau să transfer un jucător. Am şi zis că e cel mai bun de la ei” , a declarat Gigi Becali la primasport.ro.