Daniel Bîrligea, cuvinte uriaşe după FCSB-Rapid 3-3! Revenire importantă a atacantului: "Am simţit presiune" + Obiectivul pe care şi l-a impus la naţională - Antena Sport

Daniel Bîrligea a fost cel mai bun om al celor de la FCSB în derby-ul de pe Arena Naţională, scor 3-3, contra celor de la Rapid. Atacantul care a revenit după 3 săptămâni a marcat un gol şi a dat o pasă de gol pentru Juri Cisotti. La finalul disputei, a vorbit despre meci, dar şi despre lupta din play-off pentru titlul de campioană.

Daniel Bîrligea spune că nicio echipă nu e favorită la titlu în acest sezon. Asta din cauza echilibrului şi a diferenţei mici de puncte între cele 6 echipe care s-au calificat în play-off.

Daniel Bîrligea, dezvăluiri după revenirea la FCSB

Aproape o lună a lipsit Daniel Bîrligea de la FCSB, după ce s-a accidentat în meciul contra celor de la PAOK Salonic. A revenit însă cu gol şi pasă de gol în FCSB-Rapid 3-3. „Sunt fericit că am revenit cu bine. Am marcat şi mi-am ajutat echipa. Sunt fericit şi de assist. E primul pentru mine la această echipă. Sunt fericit pentru colegul meu. Presiune am simţit doar din partea mea. Am stat 3 săptămâni pe bară. E greu să revii şi să îţi recapeţi ritmul imediat.

Suntem toţi unul lângă altul. Suntem foarte aproape. Va fi foarte greu pentru toţi. A fost un show tare. E un play-off cum ar trebui să fie în fiecare an. Ne place”, a spus Daniel Bîrligea, conform digisport.ro.

Bîrligea spune că va fi nebunie în lupta pentru titlu. Mai mult, speră ca şi adversarii să se încurce etapele următoare. „Îi aşteptăm şi pe ceilalţi să greşească. Toate meciurile din acest play-off vor fi derby-uri. O să ne distrăm. În mintea mea e doar acea cupă care se oferă campioanei”, a mai spus Bîrligea.