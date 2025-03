Darius Olaru, mesaj ferm înainte de revenirea pe teren: "Am început treaba!" Ce i s-a spus după accidentare - Antena Sport

Pe moment, speram să nu fie așa grav, îmi doream foarte mult să nu fie grav, pentru că mai sunt meciuri de Europa, eram într-un moment bun, erau meciuri importante pentru noi, plus că urma și play-off-ul și din acest punct de vedere îmi pare rău că nu sunt pe teren și nu pot să-mi ajut colegii.

Operația, în sine, a fost simplă, din ce îmi spunea doctorul, dar trebuie să trag la recuperare pentru a-mi recăpăta mobilitatea la umăr.

Am avut și deviație de sept la nas, iar de ceva timp, de 2-3 ani trebuia să fac această operație. Am zis că dacă tot am acum timp, să rezolv și asta și să fiu ca și nou. Mai dificilă a fost cea la umăr, prima săptămână după ce la nas a fost mai dificilă, pentru că trebuia să curăț acolo nasul. Așa, la umăr, am știut că după operație trebuie să stau tre săptămâni cu mâna imobilizată”, a declarat Darius Olaru.