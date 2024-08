Darius Olaru nu se gândește la situația FCSB-ului din campionat! Mesaj direct după 3-2 cu Farul: "Gândul e la Europa!" - Antena Sport

Darius Olaru nu se gândește la stiuația FCSB-ului din campionat! Căpitanul roș-albaștrilor, care a reușit o „dublă” în duelul cu echipa lui Gică Hagi, a vorbit sincer la interviu despre situația formației sale.

Partida dintre FCSB și Farul Constanța a contat pentru etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga 1. Duelul s-a jucat pe stadionul „Steaua” și a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Darius Olaru nu se gândește la situația FCSB-ului din campionat!

„În campionat nu stăm foarte bine, avem nevoie să strângem puncte, să revenim acolo unde ne este locul. Nu mă gândeam la poziția din clasament, știam că avem nevoie de victorie și ne bucurăm că am reușit să o obținem.

Cred că toată echipa a jucat bine, am avut multe ocazii în prima repriză. Avem și destul de mult ghinion, primim goluri deviate. Au avut 2 șuturi către poartă și am primit 2 goluri. Așa a fost să fie, ne bucurăm că am reușit să întoarcem rezultatul.

Știm că începuturile de sezon nu le gestionăm bine. Sezonul trecut a fost diferit, am reușit să câștigăm campionatul. Trebuie să gestionăm mult mai bine meciurile astea, sunt puncte importante și mai târziu vom alerga după ele.