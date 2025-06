Decizia luată de Gigi Becali, după ce un titular de la FCSB a renunţat la ortodoxie: "O să fie scos" - Antena Sport

”Nu au apărut noutăți. Eu le-am spus care este situația. Sunt două loturi, unul pentru campionat și unul pentru Europa. Ei nu intră pe niciunul dintre ele. Așa că le-am spus să-și caute echipe. Întelegeți-vă și puteți pleca!”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Gigi Becali nu s-a oprit aici. A recunoscut că dacă jucătorii nu vor pleca de la FCSB va fi obligat să respecte contractele. În echipă oricum nu mai au nicio şansă să intre. Asta pentru că vor fi în afara loturilor de cupe europene, dar şi de campionat. ”Nu am cum să nu respect contractul, pentru că după aia ajungi pe la comisii. Am zis că suport și jumătate din salariu, mai mult nu am ce face”, a mai spus Becali.