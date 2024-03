"Declaraţii tâmpite!" Adrian Mititelu Jr a făcut praf un jucător de la FCU Craiova: "Tulburări de personalitate şi frustrări" - Antena Sport

Reclamă

„Nu ştiu ce a spus Popa. Faptul că nu mai este unitate a spus-o chiar Popa prin ce a declarat el. Faptul că vorbeşti de alţi colegi înseamnă că nu mai e unitate. Bine, Popa este un obişnuit al acestor declaraţii tâmpite. Popa care susţinea că l-am scos din echipă eu… eu am fost primul care a postat chiar pe Facebook, disperat să intre Popa în poartă.

Acum un an şi jumătate a spus că am vrut să îl bat. Are nişte tulburări de personalitate câteodată Popa, dar este un talent imens şi care astăzi a apărat foarte bine. Are aceste scăpări la interviuri, probabil şi din frustrare, şi datorită vârstei… a fost de mic la loturile naţionale şi poate spera şi el că, dacă echipa ar fi evoluat altfel şi evoluţiile lui erau altele.

Semnalul de alarmă se ridică în vestiar, nu la interviuri. Semnalul de alarmă pot să îl ridic eu, poate să îl ridice antrenorul, nu să îl ridice un jucător„, a declarat Adrian Mititelu Jr la conferinţa de presă.

Fiul lui Adrian Mititelu ştie care este principala problemă de la echipă.

„Unii jucători nu se antrenează cum trebuie, asta este problema. Nu este nici vina patronului, nici a antrenorului. Pentru că efectiv înşeală fizicul, pe româneşte… fură! De asta echipa este pe locul pe care se află, pentru că jucătorii nu mai dau randamentul… nu se antrenează 100%.

Dacă vă dau nişte nume, o să rămâneţi mască. Poate sunt cei mai importanţi jucători din echipă. Este vizibil! Singura explicaţie… de ce Chiţu, care a dat 10 goluri în prima jumătate de campionat, nu mai înscrie? De ce decât Bauza joacă fotbal pe teren? Lipsă de antrenament şi lipsa lor de motivaţie! Măsurile vor fi confidenţiale, nu poţi să iei măsuri, pentru că ai un contract cu jucătorii. Nu poţi să modifici un contract pe timpul derulării lui„, a mai spus oficialul lui FC U Craiova. Robert Popa, atac la coechipieri după o nouă înfrângere a lui FCU Craiova Popa a vorbit şi despre şedinţa de aproape o oră ţinută, în vestiar, chiar de Adrian Mititelu şi de Adrian Mititelu Jr. ”Era normală această ședință pentru că… Nu prea vreau să comentez, sunt fără cuvinte, chiar dacă de obicei am cuvintele la mine. Poate ne-a lipsit dăruința, atitudinea. În primele 5 minute, Oțelul a avut 3-4 ocazii de gol. Mi se pare incredibil. Sunt afectat pentru că suntem unde suntem. În 2024 avem o singură victorie, un egal, în rest numai înfrângeri. Suntem destul de rău. Cred că asta e problema, suntem individualiști, nu jucăm pentru echipă, probabil sunt și alte interese la mijloc și nu mai avem un numitor comun. Se gândesc să plece (n.r.- alți jucători), li se termină contractele… Vorbesc de unitate pe teren… Poate e și din cauza nereușitelor, e frica de a greși, sunt mai multe lucruri, nu doar că nu suntem o echipă. Așa văd eu lucrurile. Victoriile aduc victorii. Trebuie să câștigăm în Cupă”, a spus Robert Popa pentru digisport.ro. FCU Craiova este pe locul 14 în play-out. Poate fi depăşită de Dinamo şi să fie trimisă pe loc retrogradabil direct. Reclamă

