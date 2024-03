"Delicios! O să mănânc parizer toată viaţa" Dan Şucu, savuros după momentul în care a mâncat alături de fanii Rapidului - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Dan Şucu a transmis un mesaj dur şi pentru contestatari, mărturisind că el nu a simţit că se „coboară” atunci când a ales să mănânce alături de fanii echipei pe care o patronează.

„De ce am mâncat parizer pe capotă? Simplu, pentru că îmi place. Cred că 75% dintre români iubesc parizerul. Eu mâncam parizer încă de pe vremea lui Ceaușescu. Atunci 100 de grame costa 1,8 lei.

Este delicios și o să mănânc parizer toată viața. Așa cum cred că majoritatea românilor savurează aceste fel de mâncare atât de simplu, atât de popular și atât de gustos.

Nu consider că m-am coborât cu nimic că am mâncat parizer alături de fani. Din contră, asta înseamnă normalitate. Până la urmă toți suntem oameni, indiferent de unde provenim, indiferent de câți bani am reușit să facem în viață sau ce statut avem.

Mi-a făcut plăcere să mănânc parizer și o să fac asta de multe ori de-acum încolo. Parizerul e unul dintre bucatele mele favorite. Este pur și simplu delicios.

Faptul că am mâncat parizer înseamnă că suntem niște români simpli care ne-am adunat în jurul unei capote sau mese pentru a împărtăși aceeași bucurie, fotbalul, și aceeași iubire, iubirea pentru Rapid”, a declarat Dan Şucu, conform fanatik.ro. Dan Şucu, mesaj tulburător după ce Rapid a rămas fără victorie în play-off Dan Şucu a transmis un mesaj tulburător, după ce Rapid a rămas fără victorie în play-off. Acţionarul majoritar al giuleştenilor a transmis că ziua de sâmbătă, a meciului cu Universitatea Craiova, a fost una „îngrozitor de tristă” pentru el. Dan Şucu a mărturisit că şi fiul său a suferit în ziua meciului cu Universitatea Craiova, deoarece a înregistrat un egal dramatic cu Farul, în Liga de Tineret, puştiul evoluând pentru juniorii celor de la Rapid. „Nu a fost o zi tristă, a fost o zi îngrozitor de tristă pentru mine culminând cu tot ceea ce s-a întâmplat la Craiova. Am început ziua prost. La prânz a fost un meci al echipelor la categoria lor de vârstă, unde a evoluat și băiatul meu. Rapidul a condus cu 2-0 pe Farul aproape tot meciul și au fost egalați pe final. Ultimul gol l-au luat în minutul 94. Băiatul meu a fost extrem de afectat. De aceea, nici nu a vrut să mai meargă cu mine la Craiova. L-am lăsat acasă plângând și foarte supărat de ce s-a întâmplat cu Farul. El e foarte ambițios și a pus mult la suflet faptul că nu au reușit să o bată pe Farul și că au fost egalați în minutul 94. Mi-am lăsat băiatul acasă în lacrimi și am plecat cu inima strânsă spre Craiova. Acolo am avut parte de o nouă surpriză neplăcută. Fotbalul nu a fost bun cu mine sâmbătă. Asta este viața și bineînțeles mergem mai departe”, a declarat Dan Şucu, conform fanatik.ro. Reclamă

