Dennis Politic a cedat şi a transmis un mesaj categoric, după Botoşani - Dinamo 2-1: "Suntem penibili!" - Antena Sport

De asemenea, Politic a mai subliniat şi cât de greu apasă aceste înfrângeri, asupra mentalul jucătorilor de la Dinamo, dat fiind faptul că echipa a primit din nou gol în prelungiri.

„Un meci foarte frustrant pentru noi, e greu. Știam că va fi greu, orice meci e greu din play-out. Suntem foarte supărați. Nici nu știu ce să spun, deja este penibil și aici suntem toți implicați. Nu arăt cu degetul, toți suntem implicați, dar ceva nu este în regulă.

Urmează un meci cu Voluntari, acela va fi pe viață și pe moarte. Mai avem speranță, mai sunt 3 meciuri de jucat, dar e greu să te ridici mental cu meciuri ca acestea care te storc mental că pierzi în ultimele minute. Trebuie să luptăm, să rămânem puternici pentru că doar așa vom putea să ne salvăm”, a declarat Dennis Politic, conform digisport.ro.

Răzvan Patriche, la pământ după ce Dinamo a fost învinsă în prelungiri de Botoşani

Răzvan Patriche a oferit prima reacţie, după ce Dinamo a fost învinsă dramatic, în prelungiri, de Botoşani. Fundaşul s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultat, mărturisind că trupa lui Zeljko Kopic ar fi meritat un punct din deplasarea din Moldova.

„Un meci nebun. Am avut gol, gol anulat, am avut penalty anulat. Am avut om în minus. Am luptat ca nebunii, dar din nou am luat gol. Ceva nu se leagă, dar nu înțeleg ce. La final nu avem rezultate.

Dacă am ști ce se întâmplă, nu am mai fi în situația asta. Îmi pare rău pentru oamenii care au venit. Eu cred că meritam un punct. Vine Voluntariul acum. Este normal să fie și oboseală, am jucat numai în deplasare. Trebuie să ne revenim cât mai repede. Încă mai sunt șanse (n.r. pentru salvarea directă de la retrogradare). Trebuie să luptăm. Trebuie mai mult. Azi am avut de toate. Din păcate, nu am știut să gestionăm finalul de partidă”, a declarat Răzvan Patriche, conform digisport.ro.

