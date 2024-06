Dennis Politic, mesaj pentru fanii lui Dinamo după prelungirea contractului! Ce le-a promis suporterilor - Antena Sport

Dennis Politic, mesaj pentru fanii lui Dinamo după prelungirea contractului! Dennis Politic / Hepta Dennis Politic a avut un mesaj pentru fanii lui Dinamo după prelungirea contractului! Atacantul echipei antrenate de Zeljko Kopic a venit cu o promisiune, după un final de sezon care le-a dat mari emoții suporterilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dinamo s-a salvat de la o nouă retrogradare în Liga a 2-a la capătul sezonului care tocmai s-a încheiat. Acum, la formația alb-roșie a început o adevărată „revoluție”. Dennis Politic, mesaj pentru fanii lui Dinamo după prelungirea contractului! Politic este însă considerat un jucător deosebit de important de oamenii din conducere, care i-au propus prelungirea contractului. Înțelegerea a fost acceptată rapid de atacant. După semnarea noului contract, Dennis Politic a transmis un mesaj și pentru fanii echipei. Acesta le-a promis susținătorilor că nu se va mai pune problema ca Dinamo să se lupte pentru evitarea retrogradării, în stagiunea viitoare. ”Sunt foarte fericit după această decizie pe care am luat-o. M-am simțit foarte bine la Dinamo și este cea mai bună hotărâre pe care puteam să o iau în acest moment. Reclamă

Nu mai contează ce oferte am avut în această perioadă. Eu am ales Dinamo și promit că o să dau tot ce am mai bun în viitorul sezon.

Le transmit fanilor faptul că nu se mai pune problema să ne batem pentru evitarea retrogradării.”, a spus Dennis Politic, citat de prosport.ro.

Dennis Politic şi-a prelungit contractul cu Dinamo

Oficialii lui Dinamo l-au convins pe Dennis Politic să continue în Ştefan cel Mare, oferindu-i un nou contract acestuia. Mijlocaşul care a trecut şi prin academia lui Manchester United va juca în tricoul alb-roşu până în 2027.

„CONTRACT PÂNĂ ÎN 2027 Dinamo 1948 București și mijlocașul ofensiv Dennis Politic au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului până la 30 iunie 2027, a anunțat administratorul special Andrei Nicolescu. Cel mai bun jucător al sezonului trecut, 36 de meciuri, 8 goluri și două pase decisive pentru Dinamo în SuperLigă și în Cupa României, Dennis Politic a făcut primii pași în fotbal la FC Brașov și a terminat junioratul la Academia lui Manchester United. Dincolo de cifre, Dennis Politic s-a format în Anglia, în țara unde fotbalul este religie. Port Vale (45/12), Bolton (30/5), Salford (11/2) și Cremonese (3/-) sunt cluburile la care a jucat Dennis Politic în carieră, în paranteză fiind numărul de meciuri și goluri pentru fiecare echipă”, a transmis Dinamo, pe contul oficial de Facebook.