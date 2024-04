"Dezminţi că ai fost capul răutăţilor?" Reacţia lui Vlad Achim, după acuzaţiile lui Adrian Mititelu - Antena Sport

„Un punct care ne ţine încă în cursa pentru salvare. Am luat gol şi apoi a trebuit să alergăm pentru egalare. Ei au început să se închidă mult mai bine, să fragmenteze jocul. Am sperat până în ultimul minut şi am înscris golul extraordinar pentru noi.

Pozitiv. E situaţia asta… sincer, trebuie să fim uniţi, atât noi cât şi suporterii şi să salvăm echipa.

Probleme? Ce probleme? Au fost acele discuţii, eu ştiu cine sunt. Am jucat atât timp, sunt la dispoziţia clubului, vom vedea ce se va întâmpla. Am şi probleme fizice, am o accidentare care durează de ceva timp. Am revenit pentru a fi alături de club şi a duce lupta până la capăt.

(Dezminţi că ai fost capul răutăţilor?) Nu vreau să comentez, nu vreau să vorbesc în faţa presei nimic. Eu mă cunosc, ştiu cine sunt. Eu ştiu ce se întâmplă„, a declarat Vlad Achim la digisport.ro.

Adrian Mititelu: „Achim e liderul nemulțumiților!”

Adrian Mititelu a răbufnit la adresa lui Vlad Achim după eşecul suferit acasă, cu Oţelul.

„Jucătorii au fost nemulțumiți că antrenamentele lui Vasilică sunt prea dure. Achim e liderul nemulțumiților. El a creat această stare în echipă. El m-a convins că are dreptate. Nu mai are banderola pe mână de astăzi. El nu era mulțumit de nimic. Un jucător foarte bun a reușit să mă convingă să fac cum vrea el. Eu sper ca haosul să se fi terminat, și de miercuri să fie echipa de anul trecut. A intervenit capacitatea mea de mobilizare. Poate unora le convine să retrogradăm, pentru că astfel i-am lăsa liberi la vară. Dar eu le garantez că vor juca și în Liga 2 aici, pentru că am puterea financiară să le plătesc aceleași salarii și în Liga 2„, spunea Adrian Mititelu. Iată cum arată clasamentul din playout, după FCU Craiova – Dinamo 1-1: 7. Hermannstadt – 28 puncte

8. Oțelul – 27 puncte

9. UTA – 27 puncte

10. U Cluj – 26 puncte

11. Petrolul – 25 puncte

12. FC Voluntari – 21 puncte

13. Poli Iași – 21 puncte

14. Dinamo – 20 puncte

15. FC Botoșani – 18 puncte

16. FCU Craiova – 18 puncte FCU Craiova – Dinamo 1-1 Echipa Dinamo Bucureşti a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea FCU Craiova, într-un meci din etapa a 5-a a play-out-ului Superligii. Într-o primă repriză în care oltenii şi dinamoviştii şi-au împărţit ocaziile, ratând prin Baeten, gazdele, şi prin Patriche şi Borduşanu, oaspeţii, golul a picat în minutul 43. Goncalo Gregorio i-a pasat lui Milanov şi acesta a şutat din careu înscriind şi deschizând scorul pentru Dinamo. Gazdele au alergat după egalare şi Golubovic a respins şutul lui Padula, din minutul 53, însă tot bucureştenii au fost mai periculoşi pe final de meci. Scorul final a fost însă 1-1 după ce oltenii au reuşit să egaleze în minutul 90. Blănuţă a înscris cu o lovitură de cap la centrarea lui Baeten şi Dinamo e pe locul 8 în play-out, cu 20 de puncte, iar FCU Craiova este ultima, a 10-a, cu 18 puncte. Reclamă

FCU CRAIOVA: Gurău – Compagnucci (R. Negru 46), Lacroix, Lekiatas, Padula – D. Albu (V. Achim 46), V. Pop (Bahassa 70) – Sidibe (Dragu 83), Baeten, Jibril (Bauza 46) – Blănuţă. ANTRENOR: Eugen Trică

DINAMO: Golubovic – Patriche, Velkovski, Homawoo – De Moura, Milanov (D. Iglesias 78), Gnahore, Pavicic (N. Roşu 78), Borduşanu (Amzăr 66) – Hakim Abdallah (Selmani 67), Goncalo Gregorio (Politic 54). ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: Lekiatas 71 / Borduşanu 61

Arbitri: Adrian Cojocaru – Alexandru Cerei, Alexandru Vodă – Valentin Porumbel

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Romică Bîrdeş

Observator: Adrian Comănescu

