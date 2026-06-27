Dinamo, eşec în al doilea amical al verii cu locul 12 din Polonia! Epassy, greşeală uriaşă

Al doilea amical al verii a fost unul terminat cu eşec pentru Dinamo, 1-3, în faţa celor de la Motor Lublin, asta în ciuda faptului că formaţia condusă de Nuno Campos a condus cu 1-0 după un gol marcat de Alex Pop.

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Fără mulţi jucător importanţi, fie plecaţi în această vară, fie accidentaţi, Dinamo nu a putut să fie la nivelul adversarei din Polonia, care a avut o repriză secundă excelentă.

Dinamo a pierdut al doilea amical al verii

Prima echipă care a lovit în meciul amical a fost Dinamo, după o fază de joc bine lucrată. Cătălin Cîrjan a trimis o pasă lungă, excelentă, pentru Maxime Sivis, iar fundaşul dreapta francez a centrat la colţul lung. La balon a ajuns Alex Pop, care după un duel fizic cu un fundaş advers a reuşit să reia cu capul, excelent, şi astfel bucureştenii au deschis scorul.

Egalarea a venit după o fază caraghioasă, la care Devis Eppasy a greşit grav. Portarul camerunez a scpăat pe sub picior o pasă venită de la Matteo Duţu şi astfel balonul a ajuns în poartă, avantajul lui de pe tabelă fiind doar pentru câteva minute.

A urmat o repriză secundă în care mai multe schimbări au fost făcute de Nuno Campos şi asta a permis polonezilor să fie la controlul partidei într-un mod categoric. Această dominare s-a concretizat în cele din urmă cu 2 goluri pentru Motor Lublin, iar astfel Dinamo a pierdut amicalul cu formaţia poloneză care anul trecut a terminat pe locul 12. Partida a fost transmisă de canalul oficial de Youtube al clubului, 48 TV. Aici puteţi vedea confruntarea integrală.