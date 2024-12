Dinamo - Rapid LIVE TEXT, ora 20:00. Dinamoviştii pot termina anul pe primul loc, după 13 ani. Ultimul mare derby al anului - Antena Sport

„Suntem gata pentru derby. Am toți jucătorii la dispoziție, în afară de Adnan. Mergem cu maximă ambiție să prestăm un fotbal bun, să avem motive să fim fericiți. Nu vreau să mă gândesc la faptul că am putea fi favoriți, respectăm Rapid, are calitate, dar suntem încrezători în șansele noastre. Cred că va fi un meci excelent între două echipe bune.

Ne aflăm într-o poziție bună, iar cu o victorie putem urca pe primul loc. Rapid are calitate, mai ales în atac, trebuie să fim atenți acolo. Nu ne gândim la vacanță, ci doar la meci. Ar însemna enorm să terminăm pe primul loc, poate fi unul dintre obiective. Trebuie să muncim din greu, practic tot ce am făcut în această perioadă ne-a adus în această poziție. Vom da totul pentru victorie, să fiți siguri„, a spus şi Kopic.