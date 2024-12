Dinamo şi Rapid s-au înţeles şi au semnat pactul de reciprocitate, înainte de derby! Câte bilete vor primi giuleştenii - Antena Sport

Ce a spus Viorel Moldovan despre derby-ul Dinamo – Rapid

Viorel Moldovan a declarat că Marius Şumudică a menajat titularii de la Rapid, în Cupa României, în vederea duelului cu Dinamo. Preşedintele giuleştenilor a subliniat că echipa lui Şumi îşi doreşte să obţină cele trei puncte, în derby-ul de duminică.

„Atât noi, cât și ei, în meciurile din Cupa României, am încercat să gestionăm cât mai echilibrat situația. Ei nu mai aveau șanse, iar noi eram deja calificați. Am încercat să ne protejăm cât de cât posibilul „11” pentru a fi în formă la acest derby. Am jucat luni, meciul de Cupa României împotriva CFR a fost ieri, au fost multe meciuri într-o perioadă foarte scurtă și a trebuit să avem un echilibru pentru meciul cu Dinamo ca jucătorii să fie odihniți.

E un derby, se pot întâmpla foarte multe lucruri la un asemenea joc. Sunt orgolii, ne dorim foarte mult să câștigăm cele 3 puncte, avem foarte mare nevoie de ele”, a mai spus Viorel Moldovan.