Doliu în Oltenia! A murit un nume mare, care a cucerit titlul şi Cupa României în acelaşi an alături de Universitatea Craiova! - Antena Sport

Foto Doliu în Oltenia! A murit un nume mare, care a cucerit titlul şi Cupa României în acelaşi an alături de Universitatea Craiova!

Jean Niţulescu va fi înmormântat pe 3 ianuarie

Înmormântarea lui Jean Niţulescu va avea loc peste două zile la Caracal, potrivit prosport.ro . Cea mai mare performanţă a lui Jean Niţulescu este cucerirea eventului cu Universitatea Craiova, din postura de vicepreşedinte al clubului. Echipa era antrenată atunci de Sorin Cârţu. Ion Oblemenco, o altă legendă a Craiovei, era director tehnic, în timp ce preşedinte era Marcel Popescu. Vicepreşedinţii echipei erau Petre Deselnicu şi Jean Niţulescu.

Potrivit sursei citate, Jean Niţulescu a rezolvat în perioada 1990-2000 mai multe transferuri ale Universităţii Craiova, printre care şi aducerea lui Gică Craioveanu de la Severin. Totodată, de numele lui Jean Niţulescu se leagă şi ascensiunea lui Mirel Rădoi în fotbal. Niţulescu a condus şi alte echipe în afară de Universitatea Craiova, fiind preşedinte la Extensiv Craiova, FC Caracal şi ALRO Slatina.

Mihai Rotaru vrea să aducă încă doi jucători la Universitatea Craiova după aducerea lui Pyry Soiri

Mihai Rotaru vrea să aducă încă doi jucători la Universitatea Craiova. Patronul formației din Bănie vrea să facă tot posibilul pentru ca echipa sa să prindă un loc pe podiumul Ligii 1, la finalul acestui sezon.

La finalul lui 2023, Universitatea Craiova se află pe locul al 3-lea în prima ligă, cu 34 de puncte obținute după cele 21 de meciuri jucate. De la startul noului sezon, oltenii au înregistrat 9 victorii, 7 rezultate de egalitate și 5 înfrângeri.

Patronul echipei pregătite de Ivaylo Petev a dezvăluit faptul că dorește să aducă un fundaș central în această pauză de iarnă. Totodată, Mihai Rotaru a spus că va mai aduce încă un jucător, dar nu a oferit detalii despre poziția pe care joacă acesta.

”Acum am închis telefonul, am vorbit cu Ivaylo (n.r.- Petev) despre doi jucători. Fundaș central, unul dintre ei, acolo am avut accidentări, iar pe celălalt nu pot să vi-l spun în momentul acesta, sunt superstițios.

Nu e portar. David (n.r.- Lazar) s-a prezentat foarte bine în meciul de Cupă, Popescu e ok. Avem doi portari valoroși și încă un tânăr foarte bun”, a spus Mihai Rotaru, potrivit digisport.ro. Oltenii au dat deja o lovitură pe piața transferurilor. Este vorba despre Pyry Soiri, un fundaș din Finlanda care a fost deja prezentat oficial de echipa lui Mihai Rotaru. Acesta a semnat un contract valabil pe doi ani și jumătate cu Universitatea Craiova.