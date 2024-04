Dorinel Munteanu şi-a luat la ţintă jucătorii după înfrângerea cu UTA: "Greşeli de curtea şcolii, dezamăgirea e mare" - Antena Sport

Dorinel Munteanu şi-a luat la ţintă jucătorii după înfrângerea cu UTA. UTA – Oţelul s-a terminat 3-1.

Antrenorul gălăţenilor a subliniat că jucătorii săi nu au fost concentraţi. Oţelul a suferit prima înfrângere în play-out. În urma acestui meci, UTA a trecut pe primul loc în play-out, cu 31 de puncte, în timp ce Oţelul se află pe 2, cu 30 de puncte.

Dorinel Munteanu şi-a luat la ţintă jucătorii după înfrângerea cu UTA: „Greşeli de curtea şcolii, dezamăgirea e mare”

”Îmi este greu să cred că am pierdut acest joc pentru că l-am controlat. Am făcut o repriză foarte bună, dar nu am reușit să marcăm. Știam că adversarul este foarte periculos pe contraatac, speculează orice greșeală. La primul gol a fost o greșeală de curtea școlii, jucătorii nu au fost concentrați, greșeli de curtea școlii. Sigur, cu aceste greșeli am avantajat echipa gazdă care se bucură acum de cele trei puncte.