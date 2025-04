"E de Comisie!" Mihai Stoica a răbufnit după comunicatul emis de Dan Șucu: "Atacul este concertat!" - Antena Sport

„Ăsta este un comunicat de Comisie de Disciplină. Pentru prima dată în istoria fotbalului românesc, cineva acuză arbitrii de hoție, pe platforma clubului. Mi se pare ceva la nivelul umorului involuntar de la căminul cultural. Să vorbești de fair-play, când se întâmplă ce se întâmplă acolo. Se înjură și la noi, dar nu dăm comunicate despre fair-play.

Eu am fost membru de partid al Partidului Comunist, dar nu am pârât niciodată un coleg. Acum, fiecare cu practicile lui. Nu cred că scrie Șucu, ci cineva care nu prea știe limba română. Nu poți spune mai constant. Nu am văzut niciun comunicat în care să se vorbească de arbitraj în care să se facă analiza noastră.

Am văzut că am jucat și prost și nici nu am avut spirit sportiv. Probabil înseamnă că am tras de timp. Cu câteva zile în urmă, miercuri, antrenorul lor, cel care conduce de pe bancă, reproșa jucătorilor că nu au tras de timp să intre în prelungiri cu Hermannstadt. Când suferi, apelezi și la mijloace care nu sunt fair-play”