Gabriel Tamaş, răspuns colosal când a fost întrebat de Champions League: "Depinde dacă sunt reci berile" - Antena Sport

Mai mult decât atât, Gabi Tamaș a recunoscut că a jucat fotbal beat. Acum, fostul jucător de la Dinamo și FCSB a anunțat ce „rețetă” avea pentru a scăpa de mahmureală. Ciocolata și laptele îl ajutau să își revină chiar și în ziua meciurilor. „Nu știu (n.r. râzând), am uitat… Am făcut un duș. Am băut săruri, ciocolată, lapte… Lapte, da, că trebuie să te hidratezi. Ciocolată, că trebuie să mănănci. Atunci, da (n.r. în dimineața meciului). Lapte ca să nu-ți mai fie rău„, a spus Tamaș pentru iamsport.ro.

Gabi Tamaş nu a putut sta departe de fotbal și a revenit din postura de director sportiv! Fostul fotbalist a semnat cu echipa de la care s-a retras din cariera de fotbalist, Concordia Chiajna.

De-a lungul carierei de fotbalist, Gabi Tamaş a evoluat, printre altele, pentru Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich, CFR Cluj, FCSB sau Astra Giurgiu.