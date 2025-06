Mihai Stoica a spus tot despre episodul în care l-a lovit cu pumnul în figură pe fanul Stelei: "Mi-am făcut familia de râs" - Antena Sport

Mihai Stoica a avut parte de un moment controversat, în 2005, pe Stadionul Ghencea, atunci când a lovit cu pumnul în figură un suporter al Stelei, în timpul unui meci extrem de important, 1-0 cu CFR Cluj.

Actualul conducător de la FCSB şi-a adus aminte ce l-a determinat să aibă o asemenea reacţie. Fanul respectiv l-ar fi înjurat pe Nicolae Dică în toată prima repriză, având o problemă şi cu Walter Zenga.

După ce l-a atenţionat verbal să înceteze cu înjurăturile, fanul l-a înjurat şi i-a înjurat şi familia, într-un moment în care Teodora, fiica lui Meme, se afla pe stadion şi avea 10 ani. A fost momentul în care Stoica a clacat şi l-a lovit pe suporter. Cei doi s-au mai văzut ulterior, după ce conflictul a fost aplanat.

Mihai Stoica a spus tot despre episodul în care l-a lovit cu pumnul în figură pe fanul Stelei

“Îmi pare rău că mi-am făcut familia de râs în anumite împrejurări. În rest, nu îmi pare rău de nimic. Chiar nu am făcut nimic de care să îmi fie ruşine şi acum. Până şi chestia aia când m-am dus şi am lovit un fan, nu a fost regizată la modul “bă, veniţi după mine”. Atunci, chiar unul dintre bodyguarzii lui Gigi m-a prins de mânecă să nu mă duc şi am scos mâna din mânecă şi am fugit. Când am văzut că sunt toate camerele acolo am zis “bă, am comis-o rău de tot”. Am sunat imediat acasă.

M-am mai văzut cu suporterul, m-am văzut de multe ori. Cred că l-am învinovăţit şi mai tare, pentru că omul a făcut nişte chestii. Poţi să mă înjuri, să îmi înjuri fata care stă la doi metri în spatele meu şi eu să fiu impasibil? După ce îţi spun la pauză “taci din gură, nu îl mai înjura pe Dică, lasă-l pe Zenga în pace. Nu vreau să te jignesc, dar îţi dau banii înapoi pe abonament”. Mi-a băgat abonamentul în ochi.