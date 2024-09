"E mai nesimţit" Dumitru Dragomir e convins că Daniel Bîrligea se va impune la FCSB: "Poţi să faci treabă cu Gigi" - Antena Sport

Anunţul transferului a fost făcut de Gigi Becali, cel care a dezvăluit că a avut o noapte lungă, în încercarea de a-l convinge pe Bîrligea să semneze cu FCSB.

Chiar dacă a fost nevoit să plătească mai mult de 2 milioane de euro, suma pentru care bătuse palma cu Neluţu Varga în primă fază, Gigi Becali a dezvăluit mesajul pe care i l-a transmis lui Bîrligea şi cu care l-a convins să semneze.

De asemenea, patronul celor de la FCSB a insistat pentru acest transfer deoarece un jucător precum Bîrligea se întâlneşte rar:

„Nu că îmi fac ambiție. Jucătorul ăsta mi-a plăcut atât de tare, că i-am și scris. «Băi, fraiere, la anul pe vremea asta vei avea 3 milioane salariu». Sunt convins că va fi așa. E mare jucător. Mi-a plăcut că mi-a spus «nu hotărăște nimeni, eu hotărăsc».

Cică l-a sunat și Șucu, 20 de persoane l-au sunat. Eu nu sunt arab să am sondă în curte. Să iau un jucător și după un an să îi dau banii și să plece. Eu îi pun clauză. Cum să îi pun clauză 5 milioane? I-am pus 15. Și clauza am negociat-o, eu voiam 20.

Pe 5 ani a semnat, nu se putea altfel. Salariul a rămas 25.000. Nu am făcut-o din mândrie că sunt eu Becali și vă arăt eu vouă. Am făcut-o pentru că jucătorul ăsta rar îl întâlnești. Să nu îl condamnați pe Varga, el putea semna liber în iarnă. A luat două milioane pe un jucător pe care îl pierdea”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.