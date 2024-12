"E momentul să îl cumpere" Fotbalistul care i-a fost recomandat lui Gigi Becali: "Poate ajunge la 15-20 de goluri" - Antena Sport

De asemenea, Vladislav Blănuță a spus că și-ar dori să rămână la echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău, având în vedere parcursul acesteia.

„Nu am spus că îmi e frică de el. Am refuzat din motivele proprii. Vom vedea ce va fi pe viitor. Prefer să fie un secret! Mi-aș dori să rămân, echipa merge foarte bine, avem un parcurs foarte bun. La începutul sezonului poate nu ne-am așteptat, dar am ajuns la rezultatele pe care le avem. De ce aș fi vrut să plec de la echipă?”, a spus Vladislav Blănuță, la digisport.ro.

Mamadou Thiam e şi el pe lista lui Gigi Becali

Mamadou Thiam, jucătorul care a ajuns şi el pe lista lui Gigi Becali, a marcat un gol și a reușit două pase decisive în U Cluj – Petrolul 4-1. Atacantul din Senegal a făcut spectacol în meciul din etapa cu numărul 20 a sezonului de Liga 1.

După o primă repriză fără gol marcat, Mamadou Thiam a creat o fază excelentă în minutul 51. Acesta i-a centrat perfect lui Vladislav Blănuță, care l-a învins pe Zima cu o lovitură de cap, din interiorul careului.

În minutul 62, Mamadou Thiam și-a trecut numele pe lista marcatorilor cu un gol superb. Atacantul a punctat după o acțiune individuală excelentă: a sărit peste Papp, a driblat un adversar și a trimis, plasat, mingea în plasă.

În minutul 66, Mamadou Thiam a mai contribuit la o reușită, semnată de același Blănuță. Atunci, acesta a centrat bine în careu, de pe partea stângă, iar atacantul l-a învins, din nou, pe Zima.

Recent, Gigi Becali a recunoscut faptul că și l-ar dori la FCSB pe Mamadou Thiam la FCSB. Totuși, patronul a spus că această mutare ar crea o problemă în lot, având în vedere că, din sezonul viitor, FRF va introduce regula 6+5.

„Mai este Thiam ăla, dar aici mai este încă o problemă, la anul este regula 6+5, acum este 5+6, eu vreau să iau milionul ăla de euro pe care pot să-l iau, de ce să nu-l iau?”, a spus Gigi Becali, la primasport.ro.

Concret, cluburile din Liga 1 vor primi bani de la FRF dacă vor utiliza 6 jucători crescuți la nivel național sau cu drept de joc la echipa națională a României.