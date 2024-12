Vladislav Blănuță a vorbit despre motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali: "Nu am spus că îmi e frică!" - Antena Sport

Vladislav Blănuță, atacantul de la U Cluj, a vorbit despre motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali. Patronul de la FCSB a dezvăluit că a fost aproape să îl transfere pe jucător, însă acesta a refuzat mutarea.

Potrivit lui Becali, Vladislav Blănuță a refuzat transferul la FCSB din cauza faptului că îi „este frică” de presiunile venite din partea patronului.

Vladislav Blănuță a explicat motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali

Atacantul de la U Cluj a spus că a refuzat transferul la FCSB din cauza unor „motive proprii”. Acesta a dezmințit astfel informația transmisă de Gigi Becali și a spus că nu îi este frică de patronul campioanei.

De asemenea, Vladislav Blănuță a spus că și-ar dori să rămână la echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău, având în vedere parcursul acesteia.

„Nu am spus că îmi e frică de el. Am refuzat din motivele proprii. Vom vedea ce va fi pe viitor. Prefer să fie un secret! Mi-aș dori să rămân, echipa merge foarte bine, avem un parcurs foarte bun. La începutul sezonului poate nu ne-am așteptat, dar am ajuns la rezulatele pe care le avem. De ce aș fi vrut să plec de la echipă?