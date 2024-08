"Era o nenorocire!" Mihai Stoica a venit cu replica, după ce Louis Munteanu a spus că nu a vrut să se transfere la FCSB - Antena Sport

Louis Munteanu, discurs incredibil la adresa celor de la FCSB

Louis Munteanu a avut un discurs incredibil la adresa celor de la FCSB, după ce a reuşit primele goluri în tricoul celor de la CFR Cluj. Louis Munteanu a fost vehement în momentul în care a fost întrebat de ce nu a ales să meargă la FCSB.

Louis Munteanu a fost dorit de Gigi Becali la FCSB, dar şi de Dan Şucu la Rapid. Până la urmă, Louis Munteanu a ales să meargă la CFR Cluj. Munteanu a fost vehement când a fost întrebat de refuzul de a merge la FCSB.

„Nu mă interesează FCSB-ul. Nu am vrut să merg acolo. Punct”, a fost discursul vehement al lui Louis Munteanu, când a fost întrebat de ce nu a ales să meargă la FCSB, conform digisport.ro.

Louis Munteanu a vorbit şi despre obiectivele sale, dar şi despre modul cum a fost primit la CFR Cluj. Munteanu vrea să fie chemat de Lucescu şi la naţională.

„A fost un meci foarte greu. Zic eu că am făcut o analiză bună împreună cu Mister (n.r – Dan Petrescu), care a reușit să ne facă să fim concentrați. S-a văzut pe teren că ne-am dorit cele 3 puncte; aveam nevoie de ele. A fost un meci foarte important, aveam nevoie de o victorie.

Mă bucur că am marcat primele goluri pentru CFR, dar importanța era victoria. Cum am mai spus, vreau să fiu mai bun decât anul trecut. Am început bine și sper să continui în același fel.

Chiar foarte bine. Băieții m-au primit bine, și stafful, patronul, nu mai zic, toată lumea. Mă simt bine aici și s-a văzut în seara asta că am dat totul pentru echipă.