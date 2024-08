Louis Munteanu, discurs incredibil la adresa celor de la FCSB: "Nu mă interesează! Nu am vrut să merg acolo!" - Antena Sport

Louis Munteanu, discurs incredibil la adresa celor de la FCSB: „Nu mă interesează! Nu am vrut să merg acolo!”

Louis Munteanu, discurs incredibil la adresa celor de la FCSB Profimedia Louis Munteanu a avut un discurs incredibil la adresa celor de la FCSB, după ce a reuşit primele goluri în tricoul celor de la CFR Cluj. Louis Munteanu a fost vehement în momentul în care a fost întrebat de ce nu a ales să meargă la FCSB. Louis Munteanu a fost dorit de Gigi Becali la FCSB, dar şi de Dan Şucu la Rapid. Până la urmă, Louis Munteanu a ales să meargă la CFR Cluj. Munteanu a fost vehement când a fost întrebat de refuzul de a merge la FCSB. Louis Munteanu, discurs incredibil la adresa celor de la FCSB „Nu mă interesează FCSB-ul. Nu am vrut să merg acolo. Asta a fost", a fost discursul vegement al lui Louis Munteanu, când a fost întrebat de ce nu a ales să meargă la FCSB, conform digisport.ro. Louis Munteanu a vorbit şi despre obiectivele sale, dar şi despre modul cum a fost primit la CFR Cluj. Munteanu vrea să fie chemat de Lucescu şi la naţională. „A fost un meci foarte greu. Zic eu că am făcut o analiză bună împreună cu Mister (n.r – Dan Petrescu), care a reușit să ne facă să fim concentrați. S-a văzut pe teren că ne-am dorit cele 3 puncte; aveam nevoie de ele. A fost un meci foarte important, aveam nevoie de o victorie.

Mă bucur că am marcat primele goluri pentru CFR, dar importanța era victoria. Cum am mai spus, vreau să fiu mai bun decât anul trecut. Am început bine și sper să continui în același fel.

Chiar foarte bine. Băieții m-au primit bine, și stafful, patronul, nu mai zic, toată lumea. Mă simt bine aici și s-a văzut în seara asta că am dat totul pentru echipă.

Vreau să fiu acolo din nou (n.r – naționala) și sper să ajung în curând cu evoluțiile mele”, a declarat Louis Munteanu, la flash-interviu.

Louis Munteanu, dublă de senzaţie cu Unirea Slobozia! Execuţii superbe ale atacantului de milioane de euro de la CFR Cluj Louis Munteanu a reuşit o dublă de senzaţie cu Unirea Slobozia. Munteanu a înscris cu două execuţii fabuloase cu piciorul. Louis Munteanu a fost achiziționat de CFR Cluj de la Fiorentina, în schimbul unei sume de aproximativ 2,3 milioane de euro. Atacantul care a fost împrumutat, în ultimele două sezoane, la Farul a mai fost și pe lista de transferuri a celor de la FCSB și Rapid. După debutul din etapa trecută din derby-ul pierdut cu Universitatea Cluj, scor 2-3, Louis Munteanu a arătat de ce Neluţu Varga a plătit atâţia bani pentru el. Atacantul adus de la Fiorentina a marcat cu o execuţie din prima, din interiorul careului, în minutul 38. Louis Munteanu a reuşit dubla în minutul 64, cu un şut superb de la marginea careului. Nkololo a lovit bara în minutul 28 al meciului de la Cluj, pentru ca tot el, zece minute mai târziu, să trimită o pasă în careu pentru Louis Munteanu şi acesta să deschidă scorul. Replica oaspeţilor a venit în minutul 40, când Florin Purece a înscris cu un extraordinar, de la distanţă, însă golul a fost anulat pentru ofsaid la o fază anterioară. Antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, a fost apoi eliminat pentru proteste şi gazdele au intrat cu avantaj la pauză. La reluare, în minutul 51, Alexandru Păun a finalizat o acţiune a clujenilor, venită după erori în defensiva ialomiţenilor. Louis Munteanu a închis tabela cu un şut spectaculos de la marginea careului şi clujenii s-au impus cu 3-0, într-un meci pe care ialomişenii l-au încheiat fără şut pe poartă. CFR ocupă locul al 6-lea, cu 7 puncte, în timp ce Unirea Slobozia este pe 12, cu 5 puncte.