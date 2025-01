"Este mai palpitant aşa!" Louis Munteanu, reacţie clară după ce CFR Cluj s-a încurcat cu Botoşani! Ce a spus despre lupta la titlu - Antena Sport

”A fost un meci greu. Micile detalii fac diferența. Prima repriză echilibrată, am marcat un gol, a avut și Botoșaniul câteva ocazii, am intrat cu 1-0 la pauză, am intrat foarte rău repriza a doua, n-am înțeles de ce. Ne-am retras foarte mult, am cedat inițiativa și asta nu mi-a plăcut.

Pe contraatac au marcat golul de 1-1. Nu au nicio scuză cei de la VAR. Dacă noi am fi primit două penalty-uri ca cele de ieri, cred că era un scandal pentru doi ani. Mi se pare ciudat că arbitrii fac asemenea greșeli cu VAR. Mingea intra în poartă.

Dacă nici așa nu e henț, atunci când mai e? Eu am văzut din prima, m-am gândit că nu o să dea. Vedem (n.r.- dacă CFR va mai face transferuri), ne gândim săptămâna asta. Stabilim cu cei din club. E clar că toată lumea își dorește mereu jucători, dar nu asta a fost problema astăzi. Vom da totul (n.r.- pentru a câștiga campionatul)”, a declarat Petrescu, conform digisport.ro