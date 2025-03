"Eu am jucat şi la FCSB". Anunţ surpriză al unui simbol al giuleştenilor. Ce se va întâmpla la duelul de pe Arena Naţională - Antena Sport

Anunţ surpriză înaintea derby-ului de pe Arena Naţională dintre FCSB şi Rapid. Fosta glorie a giuleştenilor, Rică Răducanu a vorbit despre meciul care se va juca duminică seara, de la ora 20.00. Fostul mare portar al naţionalei spune că a jucat şi la FCSB, de aceea pariază mai mult pe un egal între cele două echipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aproape o viaţă la Rapid, Rică Răducanu a prins un sezon şi la Steaua, între 1978 şi 1979. Acum, a vorbit despre marele duel dintre Marius Şumudică şi Elias Charalambous.

Anunţ supriză înainte de Rapid-FCSB

Rică Răducanu speră ca derby-ul dintre Rapid şi FCSB să fie tranşat de către giuleşteni sau să se termine la egalitate. „Eu am jucat un pic şi la FCSB, dar sunt rapidist. Aş vrea, ca să nu se supere nimeni să câştige Rapid sau să fie un meci nul. Suntem naşii lor. Se mobilizează şi îi bate. De la început am vrut să nu vină altcineva, de aia nu mă mai bagă în seamă. A luat 300 de mii şi a plecat. E de-al nostru Şumudică. Nu ştiu care e treaba cu el, dar poate are undeva mai ca lumea”, a spus fostul portar.

Acesta a vorbit şi despre incidentele dintre fanii celor de la Rapid şi Marius Şumudică. Îl vrea, în continuare, pe antrenor la Rapid, dar îi transmite că nu trebuie să se supere doar pentru un bulgăre de zăpadă încasat. „Face vrăjeala aia că l-a lovit unul cu zăpadă. Sunt ai noştri, te ceartă, dar tot te iubeşte. Nu cred că acceptă jacheta lui Gigi. Să o ia pe aia albastră,s să vedem dacă e inspirat. Cred că o să iasă frumos. Amândoi portarii sunt de naţională, cu fizic, nu-mi fac probleme”, a mai spus Răducanu.

Meciul dintre Rapid şi FCSB va avea loc duminică seara, de la ora 20.00, pe Arena Naţională. Înaintea meciului, FCSB se află pe primul loc, cu 52 de puncte. De partea cealaltă, Rapid e pe 6, cu 45 de puncte.