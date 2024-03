"Eu fac zilnic blaturi!" Laszlo Dioszegi, răspuns genial la acuzaţiile de "omenie": "Mi-am adus aminte!" - Antena Sport

Reclamă

La finalul partidei câştigate de FCSB cu Sepsi, Gigi Becali a comentat ironic acuzaţiile de „blat” şi, în special, cele legate de absenţa lui Marius Ştefănescu.

„Nu îl iau eu! Avem contract cu ei că el nu are voie să joace cu noi niciodată, avem o convenție semnată. Am avut un business mare (n.r. ironic). De mine nu are voie să spună niciodată nimic. La mine nu există blaturi. Și dacă vrei să facă, eu nu accept, pentru că eu nu sunt hoț”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

„Portarul a avut mâna scurtă!” Adrian Porumboiu a răbufnit după FCSB – Sepsi 2-1

Adrian Porumboiu a răbufnit după FCSB – Sepsi 2-1. Fostul mare arbitru român a spus că nivelul de joc a fost unul extrem de scăzut şi că nu are pe cine evidenţia.

Porumboiu l-a ironizat şi pe Dinu Moldovan, portarul celor de la Sepsi din partida cu FCSB, la faza golului marcat de Alexandru Băluţă. Totodată, Porumboiu i-a transmis un avertisment lui Gigi Becali deşi FCSB are un avans de 7 puncte în fruntea clasamentului.

„Cu permisiunea dumneavoastră o să spun ceva după joc. Sunteți oameni de fotbal. Din 30 de jucători, dacă puteți numi 5 fotbaliști care au jucat astăzi, eu îmi scot pălăria în fața lor. Eu n-am văzut atâtea pase greșite, de la unii la alții.

Ce să faci? Ăsta nu e meci! Nu are niciun fel de farmec. Fotbalul e făcut să fie spectacol. Sunt 5 fotbaliști cu îngăduință. Nivelul e sub orice critică. De arbitraj n-am ce să zic. Băluță a marcat un gol imparabil pentru că portarul a avut mâna scurtă! Dacă joacă cum a jucat azi, nu o văd bine pe FCSB. Nu e suficient Florinel Coman pentru a obține titlul”, a spus Adrian Porumboiu la primasport.ro.

