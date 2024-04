"Trebuia schimbat şi antrenorul!" Cristiano Bergodi a răbufnit şi a explicat de ce a exclus din lot trei jucători de la Rapid - Antena Sport

Reclamă

Bergodi a transmis chiar şi faptul că antrenorul, adică el, ar fi trebuit schimbat după jocul prestat de rapidişti, în prima repriză a duelului cu CFR Cluj, din runda precedentă de play-off.

„E frumos că suporterii au scris acele mesaje (n.r. – pe banca de rezervă), despre ei nu se poate spune nimic negativ şi noi să-i facem fericiţi. E un meci important, după acele înfrângeri.

(n.r. – Albu şi Djokovic nu sunt în lot) Nu că sunt vinovaţi aceşti doi jucători. Ok, s-au luat decizii împreună cu clubul, dar nu sunt ei singurii vinovaţi pentru meciul cu CFR. La pauză am schimbat trei jucători. La acel meci trebuiau schimbaţi toţi, inclusiv antrenorul, după prima repriză cu CFR. Am luat nişte decizii, că aşa a trebuit să facem.

Am schimbat ceva şi în primul 11 şi aşa e corect, că am lot competitiv şi le pot da şanse şi celor care stau în spate şi sper că vor arăta că fac parte dintr-un lot valoros. A fost o decizie luată cu patronul şi tot clubul. A fost o decizie luată împreună, aţi înţeles?”, a declarat Cristiano Bergodi, conform orangesport.ro, înaintea duelului cu Sepsi.

Cristiano Bergodi a luat o decizie radicală la Rapid, după eşecul umilitor cu CFR Cluj, din etapa precedentă. Alexandru Albu, Damjan Djokovic şi Jayson Papeau sunt OUT din lotul giuleştenilor, pentru duelul cu Sepsi. Toţi cei trei jucători au fost titulari în duelul pierdut cu CFR Cluj, etapa precedentă. Jayson Papeau şi Damjan Djokovic au fost schimbaţi la pauza derby-ului din Gruia, în timp ce Alexandru Albu a fost integralist. În linia de mijloc, în locul celor trei jucători excluşi din lot, Cristiano Bergodi i-a titularizat pe Jakub Hromada, Răzvan Oaidă şi Florent Hasani. Jayson Papeau a bifat în total 33 de meciuri la Rapid, în acest sezon, reuşind să marcheze cinci goluri. Damjan Djokovic, transferat de giuleşteni în iarnă, de la FCSB, a evoluat în zece meciuri pentru formaţia de sub Grant, reuşind să marcheze şi un gol, în timp ce Alexandru Albu a jucat în 32 de meciuri pentru Rapid. Echipele de start la Rapid – Sepsi: Rapid: Aioani – Onea, Săpunaru, Iacob, Borza – Hromada, Oaidă, Hasani – Krasniqi, Rrahmani, Petrila Rezerve: Drăghia, Braun, Cristea, Grigore, Bădescu, Emmers, Cepoi, El Sawy, Bamgboye, Cîrjan, Burman, Gheorghe Reclamă

