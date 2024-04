FCSB a sărbătorit pe manele titlul! Tavi Popescu, "transformat" pe dedicaţia lui Florin Tănase. Miculescu a "aruncat" cu bani! - Antena Sport

Reclamă

Imediat după, David Miculescu a „aruncat” cu bani. I-a oferit 100 de lei celui care a cântat maneaua.

FCSB are o săptămână de pauză înaintea meciului cu Universitatea Craiova, care va fi luni, pe 6 mai, de la ora 21:00, în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Gigi Becali a anunţat că niciun jucător nu va intra în vacanţă. Îşi doreşte să încurce contracandidatele Farului la clasarea pe locul secund.

Reclamă 4 / 0/3

„Acum trebuie să îl apăr pe nașu, nu? Trebuie să îl apăr pe nașu! Dacă joc cu Craiova și cu CFR cu copiii, mai câștigă ei locul 2? Acum trebuie să joc pentru nașul. Nu e corect, trebuie să fie dreptate. Trebuie să joci cu aceeași tărie. Nu pleacă nimeni în vacanță. Florinel acum trebuie să își apere mentorul. Pleacă la Marijana, se întoarce. Dacă tăticul lui e Hagi, atunci să joace!„, a declarat patronul FCSB-ului la digisport.ro. Darius Olaru, schimb de replici savuros cu Alex Băluţă După bucuria de pe teren şi din peluză, Darius Olaru a venit în faţa jurnaliştilor, dar a fost „întrerupt” de colegii săi. Ştefan Târnovanu, Adrian Şut şi Alex Băluţă au stat în faţa microfoanelor împreună şi s-au distrat. „Nici nu ştiu ce sentimente… Bucurie, am şi plâns. Nişte emoţii de nedescris. Mai mari emoţiile după meci, decât înainte de meci. (n.r. – de când aştepţi acest moment?) De când am venit aici, de patru ani şi jumătate. Cred că l-am meritat până la urmă”, a spus Alex Băluţă, înainte ca Adrian Şut să îşi facă apariţia. Adrian Şut: „E prima dată pentru mulţi dintre noi şi cred că merităm această bucurie”. Chiar dacă FCSB a cucerit titlul, jucătorii lui Elias Charalambous nu au primit încă trofeul: Reclamă

Alex Băluţă: „Aşteptăm, aşteptăm (n.r. – trofeul). Mai avem trei meciuri, le tratăm serios şi o să ridicăm şi trofeul. E timp de toate”.

Ştefan Târnovanu: „Ne bucurăm şi aşa (n.r. – fără trofeu)”.

Adrian Şut: „Îl avem de mult timp în cap”.

Întrebat despre decizia de a venit la FCSB vara trecută, Alex Băluţă a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegilor săi, după care a intervenit Darius Olaru:

Alex Băluţă: „E un sentiment unic. Nu pot să descriu. Asta am visat de când am intrat în vestiar şi am văzut ce băieţi serioşi sunt, ce calitate au şi mi-am dorit din tot sufletul să mă integrez cât mai repede şi să aduc plus”.

Darius Olaru: „Ai cuvintele la tine, copile”.

Va reuşi Dinamo să se salveze de la retrogradare? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...