"Ai cuvintele la tine, copile" Darius Olaru, schimb de replici savuros cu Alex Băluţă. Imagini memorabile cu jucătorii de la FCSB - Antena Sport

Adrian Şut: „Îl avem de mult timp în cap”.

Întrebat despre decizia de a venit la FCSB vara trecută, Alex Băluţă a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegilor săi, după care a intervenit Darius Olaru:

Alex Băluţă: „E un sentiment unic. Nu pot să descriu. Asta am visat de când am intrat în vestiar şi am văzut ce băieţi serioşi sunt, ce calitate au şi mi-am dorit din tot sufletul să mă integrez cât mai repede şi să aduc plus”.

Darius Olaru: „Ai cuvintele la tine, copile”.

Mihai Stoica a dezvăluit cine i-a spart arcada la petrecerea de titlu a FCSB-ului!

Mihai Stoica a dezvăluit cine i-a spart arcada la petrecerea de titlu a FCSB-ului! Formaţia roş-albastră a învins-o pe Farul cu 2-1 şi a devenit matematic campioană.

Imediat după fluierul final, pe Arena Naţională a început sărbătoarea. Mihai Stoica a mers în peluză pentru a sărbători titlul alături de suporteri şi a oferit imaginea serii.

La un moment dat, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB a fost surprins plin de sânge, în timp ce sărbătorea alături de jucători şi suporteri. Ulterior, el a dezvăluit că cel care i-a spart arcada a fost Ovidiu Popescu.