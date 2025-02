FCSB l-a impresionat pe Zeljko Kopic, înainte de derby! Antrenorul de la Dinamo, laude pentru rivală: "Are caracter și calitate" - Antena Sport

Zeljko Kopic este antrenorul lui Dinamo / Profimedia Zeljko Kopic s-a declarat impresionat de FCSB, înainte de marele derby de duminică. Antrenorul de la Dinamo a avut doar cuvinte pentru rivală. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Înaintea partidei cu Dinamo, FCSB s-a calificat în optimile Europa League, după ce a eliminat-o pe PAOK, din play-off. Cu 4-1, la general, s-au impus elevii lui Elias Charalambous, în fața echipei lui Răzvan Lucescu. Zeljko Kopic, impresionat de FCSB înainte de derby La conferința de presă premergătoare derby-ului FCSB – Dinamo, Zeljko Kopic a transmis faptul că echipa lui Gigi Becali reprezintă fotbalul românesc într-un mod bun, având în vedere performanțele roș-albaștrilor în Europa. De asemenea, antrenorul de la Dinamo a spus că, în opinia sa, FCSB este „gata pentru lucruri foarte bune” în actualul sezon competițional. „Nu e un meci oarecare, e un derby, un meci mare pentru noi și suporteri. Nu poți să tratezi un meci cu FCSB ca pe unul normal. Reclamă

Reclamă

E un adversar foarte bun, aflat în formă bună și reprezintă fotbalul românesc într-un mod bun. Țelul nostru e să ne prezentăm cât mai bine posibil pe Arena Națională și să încercăm să scoatem un rezultat bun.

Am zis-o și înainte, simt că FCSB e gata pentru lucruri foarte bune sezonul ăsta. A fost opinia mea încă de acum câteva luni, când nu era într-o formă bună, dar am văzut că are caracter și calitate”, a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă.

În optimile UEFA Europa League FCSB se va duela cu Olympique Lyon. Manșa tur a „dublei” se va disputa la București, pe 6 martie, în timp ce returul se va juca în Franța, pe 13 martie. Ambele dueluri vor fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Reclamă