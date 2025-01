Florin Tănase a dat vina pe ghinion pentru remiza cu Hermannstadt: "Meritam cele 3 puncte!" - Antena Sport

Florin Tănase e de părere că FCSB a avut ghinion şi trebuia să câştige partida cu Hermannstadt. Tănase a avut prima ocazie a meciului în minutul 2 al meciului, când şutul său a fost deviat în bară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tănase l-a lăudat şi pentru Cisotti şi a spus că cel mai important acum este ca FCSB să câştige meciul cu Qarabaq.

Discursul lui Florin Tănase după FCSB – Hermannastadt 1-1

„Din păcate, nu a intrat mingea în poartă. Am avut multe ocazii, dacă marcam noi primii, altfel era jocul. Trebuia să fim îngrijoraţi dacă nu ne cream atâtea ocazii. La meciurile viitoare trebuie să marcăm golul. Asta a fost să fie, am avut ghinion, cred că meritam cele 3 puncte. Am început în stânga, după aceea am trecut în centru. Aşa s-a decis. Cisotti a intrat bine, un jucător bun şi sperăm să ne ajute în continuare.

E un meci european, nu va fi uşor, dar mergem în Azerbaidjan să luăm cele 3 puncte. Ne dorim să terminăm primele 3 puncte. Este un meci important pentru întreaga ţară. Nu am văzut golul, am înţeles că a dat un gol frumos”, a spus Florin Tănase la digisport.ro.

FCSB – Hermannstadt 1-1. Creţu a salvat-o pe campioană cu o execuţie superbă

FCSB – Hermannstadt 1-1. FCSB a început anul cu o remiză cu Hermannstadt. Campioana a ratat marile ocazii ale meciului, dar nu a reuşit să câştige. Chiar şi cu această remiză, FCSB a trecut pe primul loc în clasament.