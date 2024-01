Florinel Coman, despre accidentarea de la Craiova: "M-a călcat şmechereşte, dar nu e nimic grav!" Savuros despre duelul cu Hagi - Antena Sport

Reclamă

„Un meci bun, cu o echipă extrem de dificilă. A venit după 4-5 eşecuri. Ne gândeam că vom întâlni o echipă rănită care vrea să se ridice împotriva noastră. Ne-am gândit că suntem liderul campioantului şi ne-am impus să câştigăm. Viteză, am luat deciziile bune, am fost puternici. Nu e nimic grav, am terminat anul cu o durere la deget. Am fost frig şi m-a durut. M-a călcat şmechereşte în prima repriză şi asta a fost.

În a doua repriză mi-a amorţit piciorul. Sunt foarte credinicios, mi se întâmplă lucruri foarte bune şi dedic golul celui care trimite totul asupra mea. Cântăm ce cântă galeria şi facem o horă acolo. Suntem pe drumul cel bun, nu trebuie să ne-o luăm în cap. Normal, este un meci special. E ziua Regelui, se joacă de Ziua regelui, va fi special. Cu siguranţă va fi un spectacol cu ei. „, a spus la digisport.ro.

Universitatea Craiova – FCSB 0-3. Echipa lui Charalambous i-a umilit pe olteni. Miculescu, Coman şi Olaru, show total

Meciul a început cu un incident la tribuna a II-a, acolo unde un suporter al oltenilor s-a accidentat şi a fost nevoie de intervenţia ambulanţei. Pe teren, Târnovanu a intervenit în minutul 25 la şutul lui Mitriţă, iar Băluţă a trimis peste poarta gazdelor în minutul 36. Deschiderea scorului a venit dintr-un penalti acordat de Marcel Bîrsan, după sesizarea VAR, în prelungirile primei reprize. Zajkov a atins balonul cu mâna în propria suprafţă de pedeapsă şi Olaru a marcat cel de-al 14-lea său gol stagional, transformând penaltiul.

FCSB a majorat scorul în minutul 50, prin Florinel Coman, iar Miculescu a profitat de greşeala lui Bancu, din minutul 84, a recuperat balonul, a pătruns şi a şutat din afara careului, stabilind scorul fina. Echipa bucureşteană s-a impus cu 3-0, ajungând la 50 de puncte şi fiind lider detaşat în clasament. Universitatea Craiova este pe locul 5, cu 34 de puncte.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Maldonado, Zajkov (Raul Silva 79), Badelj (J. Markovic 46) – Soiri, Al. Creţu, Al. Mitriţă, Căpăţînă (Mekvabishvili 46), N. Bancu – Cîmpanu (Koljic 57), Baiaram (Danciu 46). ANTRENOR: Ivailo Petev

FCSB: Târnovanu – Pantea (V. Creţu 46), Dawa, Ngezana, Radunovic – Olaru, Ad. Şut, Lixandru (Baba Alhassan 69) – Al. Băluţă (Miculescu 83), Luis Phelipe (Oct. Popescu 46), Fl. Coman (Ov. Popescu 77). ANTRENOR: Elias Charalambous Cartonaşe galbene: Badelj 1, Al. Mitriţă 5, N. Bancu 82 / Oct. Popescu 61, Olaru 72

