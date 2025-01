Gabi Balint, verdict după Rapid - Universitatea Craiova 1-0: „O echipă șchioapă!”. Ce a spus despre atacanţii oltenilor - Antena Sport

Din punctul meu de vedere am avut și un penalty. A fost o centrare, când i-a venit în mână. Una peste alta e important să marchezi primul, sau când ai situații. Nu pot să zic că jucătorii nu au avut atitudine, și-au dorit. Am întâlnit o echipă agresivă în propria jumătate și nu am reușit să ne facem ocazii.

În ziua de astăzi golul face diferența. Ne-am creat multe ocazii în multe meciuri. Normal mi-aș dori să câștigăm, să marcăm noi primii, să desfacem adversarii. Am mai avut niște șuturi destul de bune, dar nu am putut să înscriem.

Am fi putut să întoarcem rezultatul, dar am dat de o echipă foarte agresivă, de un public care i-a susținut tot timpul. E un lucru greu pentru noi, nu am reușit să marcăm, nu concretizăm.

Am avut niște probleme, nu făceam balanță pe linia de fund. Am schimbat sistemul, să îi prindem mai bine, dar nu ne-au pus probleme.

(n.r. Despre transferul unui atacant) Sper ca acest atacant să fie pregătit să joace, să vedem cât de repede îl putem legitima. El intră din prima, e în campionatul unde este, îl putem folosi. Putem schimba sistemul, să avem mai multă prezență în careu.

(Ştiţi câte victorii are Craiova cu echipele din play-off?) Prea puţine!”, a spus Costel Gâlcă.