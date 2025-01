"Ştiţi câte victorii aveţi cu echipele din play-off?" Costel Gâlcă, debusolat total după Rapid - Universitatea Craiova 1-0. Ce l-a nemulţumit - Antena Sport

Am fi putut să întoarcem rezultatul, dar am dat de o echipă foarte agresivă, de un public care i-a susținut tot timpul. E un lucru greu pentru noi, nu am reușit să marcăm, nu concretizăm.

Am avut niște probleme, nu făceam balanță pe linia de fund. Am schimbat sistemul, să îi prindem mai bine, dar nu ne-au pus probleme.

(n.r. Despre transferul unui atacant) Sper ca acest atacant să fie pregătit să joace, să vedem cât de repede îl putem legitima. El intră din prima, e în campionatul unde este, îl putem folosi. Putem schimba sistemul, să avem mai multă prezență în careu.

(Ştiţi câte victorii are Craiova cu echipele din play-off?) Prea puţine!”, a spus Costel Gâlcă, la digisport.ro.

Nicușor Bancu: „Meritam cel puțin un egal”

După înfrângerea din Giulești, Nicușor Bancu a transmis că, în opinia sa, Universitatea Craiova merita să obțină cel puțin un rezultat de egalitate. Acesta a spus că echipa sa a avut multe ocazii de a marca, însă a evidențiat, la rândul său, problemele oltenilor din compartimentul ofensiv.

„Meritam cel puțin un egal. Au avut câteva ocazii, dar și noi am avut, prin Mitriță, Lukic, alta era soarta meciului. Mergem înainte, trebuie să câștigăm meciul de acasă.

Nu știu ce facem, lucrăm, încercăm să ne îmbunătățim finalizarea, dar când vine meciul nu putem să o băgăm în plasă. Să sperăm că marcăm în etapa următoare.

Am încercat să mergem în pressing mai sus, să jucăm om pe om. Nu am băgat-o în plasă, cum am mai zis.

E ckar că e un meci foarte greu, dar vii să câștigi, să nu pierzi măcar. Suntem dezamăgiți, acum trebuie să mergem acasă și să câștigăm următorul meci.

Campionatul se câștigă cu echipele mai mici, dar noi nu reușim să adunăm puncte. E foarte greu.

Nu ne-am creat foarte multe ocazii, trebuie să lucrăm acest sistem. Eu îl știu foarte bine, dar unii jucători nu au lucrat așa.

Noi trebuie să câștigăm următoarele 2 meciuri, pentru a vorbit de titlu. Pentru mine, important e să ajungem în play-off și după aceea vom vorbi”, a spus Nicușor Bancu.