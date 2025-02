Gestul făcut de Marius Şumudică la 2 metri distanţă de Dan Şucu, după ce Dobre a marcat cu Farul - Antena Sport

Rapid a avut un start perfect de meci cu Farul. Alexandru Dobre a deschis scorul după doar 8 minute. Suspendat, Marius Şumudică a văzut meciul din lojă, alături de Dan Şucu şi Viorel Moldovan.

Astfel, imediat după golul marcat de Alex Dobre, Marius Şumudică a ridicat pumnul în semn de victoriei. În aceeaşi lojă, Dan Şucu şi Vioel Moldovan au aplaudat reuşita lui Alex Dobre.

Gestul făcut de Marius Şumudică la 2 metri distanţă de Dan Şucu

La scurt timp, Marius Şumudică a fost surprins în timp ce vorbea la telefon cu secundul său. Şumudică este suspendat şi nu poate sta pe bancă cu Farul. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Cum l-a numit Gică Hagi pe Marius Şumudică înainte de Farul – Rapid!

Gică Hagi l-a numit pe Marius Şumudică „un antrenor foarte experimentat” înaintea duelului de luni seară. Farul vine după două victorii, cu Gloria Buzău (1-0) şi cu Dinamo, în deplasare. Constănţenii s-au impus cu 2-0 în meciul de pe Arcul de Triumf, administrându-i lui Dinamo prima înfrângere după 13 meciuri.

„După ultimele două meciuri, pe care le-am câştigat şi nu am primit gol, avem un moral foarte bun. Sperăm să facem un meci mare acasă cu Rapid, o echipă care, cred eu că are un lot foarte valoros, are un antrenor foarte experimentat.