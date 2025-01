Gheorghe Mustaţă anunţă că va fi nebunie la FCSB - Manchester United: "Va fi arhiplin!" Cu cât se vinde un bilet pe piaţa neagră - Antena Sport

Gheorghe Mustaţă anunţă că va fi nebunie la FCSB – Manchester United şi că stadionul va fi arhiplin. Liderul galeriei campioanei a spus că dacă exista un stadion de 100.000 de locuri se umplea.

Gheorghe Mustaţă a spus că nu se mai găsesc bilete şi că a văzut că un bilet pe „piaţa neagră” a ajuns să coste 1000 de lei.

Gheorghe Mustaţă a anunţat că nu mai sunt bilete la FCSB – Manchester United

„Este foarte mare nebunia, mai ales la capitolul bilete. Dacă era un stadion de 100 de mii de locuri și tot se umplea stadionul. Dar asta e. Avem stadion de 55 de mii de locuri. Va fi arhiplin

(n.r. – Se va bate recordul? Vor fi peste 55.000?) 100%! E posibil (n.r. – să stea înghesuiți). A mai fost odată chestia asta, la meciul cu Chelsea. Tot așa s-a intrat. Intră fiecare cum poate. Dar fiind sold-out din toate punctele de vedere, cu siguranță se va bate record.

Am văzut și eu de la cei care și-au cumpărat bilete la pachet. Am văzut și eu pe site-uri că își vând biletele la tribuna I, la tribuna II, la peluze. Din ce am văzut pe site-uri a ajuns la noi la peluză 400 RON, la tribuna I 1000 RON.

Oamenii trebuie să înțeleagă că la meciurile de Europa, Steaua a adus întotdeauna cei mai mulți suporteri. Încearcă să-ți iei bilet dinainte. Foarte mulți au spus ‘Domne, nu vin la meciul ăla că e frig’. Acum, că am căzut cu Manchester United, nu mai e frig”, a spus Gheorghe Mustaţă la fanatik.ro.

Decizia luată de Ruben Amorim înainte de FCSB – Manchester United

Ruben Amorim, antrenorul lui Manchester United, este deja cu gândul la meciul cu FCSB. Joi seară, „diavolii” vin pe Arena Naţională, pentru meciul din ultima etapă a grupei principale din Europa League. Manchester United a obţinut victoria în meciul de duminică de pe terenul lui Fulham şi speră să obţină o nouă victorie în meciul de la Bucureşti, pentru a nu mai avea emoţii în privinţa calificării directe în optimile de finală.