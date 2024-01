Gică Craioveanu a comentat transferul lui Horaţiu Moldovan la Atletico Madrid: "E senzaţional"! Ce a spus despre lupta cu Oblak! - Antena Sport

„Cred că ne-am obișnuit cu toții la Rapid să avem astfel de meciuri. Nu renunțăm niciodată și erau importante cele 3 puncte. Cheia a fost că am demonstrat că suntem o echipă și nu am renunțat.

Până la urmă sunt jucător profesionist, era foarte frumos să îmi iau rămas bun de la coechipieri de pe teren. Nu de pe margine. Mă bucur că am luat cele 3 puncte.

Da, am avut mai multe emoții decât de obicei. A fost o încărcătură mare, într-o zi eram într-o parte, într-o zi în alta. La început nu prea am crezut, după ce am văzut că e oficial am zis că e șansa vieții mele. Credeți că Atletico Madrid e de refuzat, poate acest tren nu mai vine. Voi merge să văd ce se întâmplă, voi munci la fel de mult și când va veni șansa să demonstrez că am valoare.

Am vorbit, am o legătură strânsă cu Edi Iordănescu, m-au felicitat. Acum mă concentrez doar la ce am făcut mai departe. De asta e foarte frumos fotbalul, e foarte imprevizibil. Acum 4 ani nu aveam echipă la liga a 2-a, acum semnez cu Atletico. E ceva SF! Le sunt recunoscător fanilor, le mulțumesc enorm„, a declarat Horațiu Moldovan la digisport.ro.