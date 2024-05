Hagi a izbucnit la conferinţa de presă şi a lansat un atac fără precedent la adresa unui jucător: "Va pleca, nu se poate aşa" - Antena Sport

Gică Hagi a izbucnit la conferinţa de presă şi a lansat un atac fără precedent la adresa unui jucător al Farului Constanţa. Dragoş Nedelcu este cel care a aflat după meciul cu Universitatea Craiova (3-3) că va fi dat afară de la echipa dobrogeană, la finalul acestui sezon.

Vestea este una rea şi pentru Gigi Becali, care a păstrat 50% din drepturile federative ale jucătorului, în speranţa că Hagi va face o nouă minune şi că îl va pune pe picioare. 33 de meciuri a adunat Nedelcu în tricoul Farului, având un singur gol marcat. Ajung la 27 de ani, Nedelcu are o cotă de piaţă de 800.000 de euro.

”Noi am în pierdut în iarnă un jucător, în ultima zi în care se putea, un jucător care putea juca patru posturi (n.r. Andrei Artean). Era polivalent, era puternic. Am pierdut și alți doi jucători, pe care nu prea am putut să-i folosim, sau dacă l-am folosit, cum e Nedelcu, din păcate… greu. Doar cu prezența. N-ai cum.