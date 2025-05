Gică Hagi e gata să plece de la Farul! Pe cine vrea să aducă pe banca tehnică - Antena Sport

Gică Popescu recunoaşte greşelile care au dus-o pe Farul în play-out şi nici nu se gândeşte să uite ceea ce s-a întâmplat în acest sezon. Speră însă ca Farul să se bată la cupele europene în sezonul viitor. ”Să uităm sezonul ăsta? Nu! Să învățăm din greșelile pe care le-am făcut, pentru că am făcut greșeli în acest an. Le știm, important e că știm ce am greșit și nu dorim să repetăm anul viitor. Întotdeauna Farul va avea ca obiectiv performanța.

Calificarea în play-off e un obiectiv minim pe care ni-l dorim în fiecare an. De mâine începem să lucrăm. Am pierdut posibilitatea de a juca barajul pentru cupele europene, e o învățătură și sperăm să fie un an mai bun”, a mai spus Gică Popescu.